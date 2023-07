Allontanare api e vespe dal giardino e balcone di casa: ecco cosa utilizzare e un trucchetto con l’alluminio

Attenzione alle punture di api e vespe quando ci ronzano intorno. Ecco i semplici rimedi naturali della nonna per tenere lontano api e vespe da casa

L’estate è la stagione preferita dagli insetti, che ronzano vicino le piante del giardino e spesso anche in casa. Il caldo segna l’arrivo delle odiate zanzare, il nostro incubo quotidiano da cui dobbiamo sempre difenderci. Ma oltre ai morsi di zanzare, dovremmo fare attenzione alle punture di altri 2 insetti. Si tratta delle api e vespe, molto attratte dai fiori che abbiamo dentro e fuori casa durante questa bellissima stagione.

Un altro fattore che potrebbe determinare l’arrivo di questi insetti è il cibo, quindi attenzione a lasciare gli avanzi all’aria aperta. In alcuni casi la puntura di api e vespe può essere dannosa, oltre il fastidio di averle intorno casa e attorno. Potrebbero essere efficaci delle zanzariere, per poter tenere le finestre aperte senza preoccuparci. In più potremmo ricorrere a anche qualche rimedio naturale della nonna, usando dei semplici ingredienti.

Come allontanare api e vespe dal giardino e balcone di casa con 3 ingredienti naturali

Possiamo recuperare il primo ingrediente direttamente dalla dispensa della cucina, perché l’odore intenso del caffè è un ottimo deterrente. In chicchi o macinato sprigionerà un profumo forte, terribile per api e vespe, e non solo. Mettiamone un po’ all’interno di un posacenere e diamogli fuoco, posizioniamolo nei punti strategici in modo che l’aroma li tenga lontano. Un altro repellente naturale contro api, vespe ma anche zanzare è l’aglio, immancabile in casa. Possiamo usarlo in polvere, diluito con acqua, oppure sbriciolato in infusione a freddo, per poi vaporizzare l’intruglio direttamente sulle piante. Lasciamo qualche spicchio sul davanzale della cucina per evitare l’arrivo di molti insetti. Allo stesso modo anche il cetriolo è un perfetto alleato per tenere lontano api e vespe. Il suo aroma, per noi fresco, potrebbe infastidirli, usiamo le bucce da sole o frullate con l’aglio per potenziare gli effetti.

Rimedi profumati più un espediente efficace

Per allontanare api e vespe dal giardino e balcone di casa, potremmo coltivare alcune piante aromatiche su davanzali e in terrazza. Teniamo qualche profumata pianta di menta, basilico, alloro ma anche della citronella, potranno servirci anche in cucina! Uguale effetto avrebbero anche alcuni oli essenziali, versiamone qualche goccia in un batuffolo e posizioniamo nei punti chiave, anche tra le piante. Usiamo le essenze delle erbe aromatiche o all’eucalipto, inonderanno di buon profumo la casa. Infine, un piccolo trucchetto per tenere lontano api e vespe, sarebbe utilizzare dei dischi d’alluminio. Creiamoli a mano e disponiamoli alla base dei vasi o vicino le finestre, la luce riflessa eviterà il loro arrivo.