La puzza insopportabile del bagno è causato dallo scarico della doccia? 5 cose da fare contro le otturazioni

Spesso sentiamo in bagno una puzza insistente e seppure facciamo tutte le pulizie del caso non riusciamo a capire quale sia il motivo. Lo scarico della doccia viene trascurato ma è proprio da quel piccolo buco che potrebbe arrivare il cattivo odore.

Non è il wc e non sono le tubature ma è lo scarico della doccia uno dei posti nel bagno in cui le impurità si accumulano creando cattivo odore. Residui di shampoo e bagnoschiuma, capelli e calcare potrebbero formare dei tappi maleodoranti. È molto importante prendersi cura dello scarico, evitare di otturarlo e usare prodotti giusti e naturali per tenerlo libero e per disinfettarlo.

Dobbiamo controllare il pozzo nero dove vanno a finire le acque di scarico e se non è presente la fossa biologica individuare allora quale sia il reale problema. Controlliamo anche il sifone della doccia che ha come compito proprio quello di evitare la risalita dei cattivi odori. Se il sifone è danneggiato potrebbe puzzare e la causa si potrebbe eliminare solo con una sostituzione.

Acqua bollente

Una terza cosa da fare è quella di pulire lo scarico almeno 2 volte al mese se è particolarmente stretto, ma è sufficiente una sola volta se lo scarico è largo e la doccia è nuova. Per farlo utilizziamo l’acqua calda per indebolire i residui di capelli e la sporcizia presente prima che si trasformi in una palla più grande che potrebbe creare blocchi. Questi residui quando si amalgamano sono davvero maleodoranti. La puzza insopportabile del bagno potrebbe sparire con una cura costante dello scarico doccia.

Dopo aver utilizzato l’acqua bollente proseguiamo con il filtraggio versando altra acqua ma tiepida. Il filtraggio può anche essere preventivo. Esistono in commercio filtri appositi per fare in modo che i capelli non finiscano nello scarico della doccia. In questi casi è necessario togliere il filtro e pulirlo rimuovendo la sporcizia senza bloccare l’acqua.

La puzza insopportabile del bagno deve sparire

Un quarto modo per tenere libero lo scarico consiste nell’impiego di prodotti naturali che non danneggiano il piatto doccia e nemmeno le tubature. Insieme al bicarbonato che è il rimedio casalinghi universale possiamo aggiungere il sale grosso. 4 cucchiai di entrambi e 1 litro di acqua calda agiscono sul grumo di capelli e sporcizia slegandoli. Facciamo scorrere l’acqua per capire se ci sono ristagni. Questo è un metodo utile quando in casa le tubature sono nuove, con le vecchie il sale grosso potrebbe essere corrosivo.

Un ulteriore rimedio naturale che abbiamo nella nostra cucina è il lievito di birra. Necessita di una tempistica maggiore perché il lievito di birra non agisce in maniera immediata. Ma ne basta un cubetto per liberare lo scarico. Lasciamolo agire durante la notte e poi risciacquiamo, l’odore potrebbe scomparire in un attimo.