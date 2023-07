Perché mettere la cannella nei vasi dei pomodori: quello che accade è incredibile

È uno degli ingredienti che aiuta le piante a stare meglio e favorisce lo stato di salute dei semi quando devono germogliare. Inoltre combatte funghi e batteri ed elimina la polvere dal terriccio mantenendolo sano e produttivo. La cannella è particolarmente utile per alcune piante.

Non solo superfood, le proprietà della cannella sono conosciute in cucina ma non tutti sanno cosa succede quando la utilizziamo per le faccende domestiche oppure per la coltivazione dell’orto. Per far crescere le piante in vaso e arricchire balconi e terrazze è ideale perché agisce in fretta e con grande efficacia. Inoltre è un ottimo olio da mettere nella vasca da bagno come rimedio anti stress, allevia i dolori del raffreddore, migliora la salute dentale, aumenta le difese immunitarie. Insomma si tratta di un ingrediente prezioso.

Se vogliamo avere un approccio green nel trattamento delle nostre piante non dobbiamo fare a meno della cannella. Quando lo utilizziamo per i nostri pomodori in vaso riusciamo a ottenere prodotti di grandi dimensioni, di ottimo colore, sapore e consistenza. Le radici si rafforzano, i semi attecchiscono meglio e non soffrono l’invaso, i germogli crescono forti e liberi da funghi batteri e polvere. Gli erboristi la consigliano sempre perché è uno dei più completi rimedi casalinghi che abbiamo a disposizione.

Diverse opzioni

Perché mettere la cannella nei vasi dei pomodori? Il marciume apicale è uno dei problemi più gravi che ci troviamo di fronte quando piantiamo in vaso i pomodori. Le estremità annerite sono causate da malattie fungine che in balcone possono diffondersi facilmente. Così come gli attacchi di moscerini e parassiti. Solitamente vengono utilizzati verderame oppure trattamenti biologici, ma è necessario avere delle conoscenze particolari per questi rimedi da esperti. La cannella invece si trova nella dispensa e creare uno spray casalingo è davvero facile.

Possiamo mettere la polvere direttamente nei vasi per favorire la sua azione micotica oppure tramite uno spruzzino bagnare le foglie e il terriccio delicatamente. Nel primo caso ne spargiamo una piccola quantità direttamente sulla terra intorno alla pianta. Nel secondo caso possiamo comprare l’olio essenziale oppure farlo in casa. Il metodo per farlo in casa è la distillazione in corrente di vapore con cui otteniamo un liquido giallo scuro dalla fragranza speziata. Possiamo anche inserire i bastoncini che abbiamo comprato in negozio in acqua e aceto e ottenere uno spray da utilizzare su tutta la pianta.

Perché mettere la cannella nei vasi dei pomodori invece degli antiparassitari

I pomodori hanno un gusto che attira tanti parassiti. Cimici, tignole, mosche bianche e afidi, potrebbero attaccare i nostri vasi se non abbiamo dosato il concime in maniera equilibrata. Mettendo la cannella nel vaso possiamo ritrovare in fretta l’equilibrio mancante e fornire una super protezione contro tutti questi piccoli nemici che attaccano il frutto con voracità.

I motivi per cui i nostri pomodori hanno un sapore orribile è dato proprio dall’attacco dei parassiti. Le punture necrotiche rovinano il frutto e lo fanno ingiallire velocemente. Spesso vengono scavati veri e propri tunnel in un pomodoro e questo è sufficiente per rovinare tutto il vaso. La cannella allevia le ferite delle piante e questo sarebbe il più grande risultato che possiamo ottenere. Quando sembra troppo tardi e ci stiamo arrendendo accettando la perdita della coltivazione, l’intervento della cannella potrebbe risolvere positivamente la questione. Spuzzando lo spray sulla pianta ed eliminando la parte colpita, in poco tempo potremmo vedere rifiorire il vaso. Potremmo ottenere pomodori di ottimo colore e saporiti senza l’utilizzo di prodotti chimici che non fanno bene agli spazi verdi domestici.