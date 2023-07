Sono questi gli esercizi da fare in acqua per dimagrire al mare o in piscina. Che figurone col costume nuovo

Sono questi gli esercizi da fare in acqua per dimagrire-proiezionidiborsa.it

È vero che si va in vacanza per riposare, però, in questo periodo, si può approfittare del tempo libero per dedicarci a noi stessi. Ad esempio, al mare, mica si potrà stare tutto il giorno sdraiati sotto l’ombrellone. Ecco, allora, degli esercizi pratici da fare in acqua per dimagrire. E vedrete che figurone col costume nuovo.

Siamo reduci, chi più chi meno, da un anno pesante di duro lavoro. Per molti, in questo fine settimana, sono iniziate le tanto sospirate ferie, anche se ci arriviamo con sentimenti contrastanti. Da una parte, siamo contenti che sono cominciate le vacanze, ma, dall’altra, siamo giù di morale perché la prova costume ci si è ritorta contro.

Ormai, inutile guardarsi alle spalle, ma bisogna fare il possibile per sfruttare al meglio il tempo della vacanza che ci viene donato. Ecco, allora, che, in spiaggia e, soprattutto, in acqua, potremmo cogliere l’occasione per fare degli esercizi per buttare giù peso. E fare un figurone con il costume nuovo che ci starà a pennello.

Camminare nel mare è al primo posto degli esercizi che dovremmo fare per dimagrire

E, allora, sono questi gli esercizi da fare in acqua per dimagrire. La prima cosa da fare, nel mare, è camminare. Non c’è personal trainer che non ve lo consigli. Farlo tutti i giorni è uno degli esercizi più preziosi per buttare giù peso.

Attenzione che non basta solo camminare sul lungomare. Occorre farlo in acqua e nemmeno in quella bassa. L’acqua dovrebbe addirittura arrivare alle spalle, o va bene anche al girovita. Magari, saltellando di tanto in tanto, come fanno gli astronauti sulla Luna. Oppure, fare passi lunghi con una gamba e con l’altra che va a chiudere l’esercizio. I benefici per glutei, addominali, muscoli, gambe si faranno sentire già dopo qualche giorno. Si possono perdere anche fino a 500 calorie in un’ora

Sono questi gli esercizi da fare in acqua per dimagrire, oltre a camminare nel mare

Del resto, camminare un certo numero di passi al giorno è efficace, per dimagrire, anche fuori dall’acqua, come sappiamo. Un’altra attività alternativa è provare a correre con l’acqua alta. Ovvero, invece di camminare, provare a fare degli sprint, in acqua, perpendicolarmente alla spiaggia.

Si può alternare, al limite, camminata con corsa, come si fa con il fartlek che avevamo visto a suo tempo. E non trascuriamo l’acquagym che molti bagni organizzano per i propri clienti. Sono esercizi utili per buttare giù peso e ci si diverte in compagnia.