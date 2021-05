È senza dubbio arrivato il momento di aggiungere alla lista dei nostri fiori preferiti questa pianta che ora presenteremo. Dunque sveliamo la pianta dai fiori vivaci e bellissimi facile da coltivare perfetta per muri e aiuole.

Durante questo periodo, c’è stato un vero proprio boom di giardinaggio e sono sempre di più le persone che stanno cercando dei modi carini per adornare casa e giardino. Così quando si hanno ospiti a cena, la casa avrà un altro aspetto. Senza dimenticare le cene in giardino, d’estate nel verde, con il cielo stellato sopra. Una vera magia. Sempre se però il giardino è curato. Allora ora sveliamo la pianta dai fiori vivaci e bellissimi facile da coltivare perfetta per muri e aiuole.

La lantana

La pianta di cui parleremo oggi è la lantana. Questa è una pianta che viene da molto lontano. Infatti, è originaria del Sudafrica e dell’America tropicale. Ma ovviamente si trova facilmente anche qui in Italia. Alcune varietà di questa pianta possono avere le spine, tutte quante invece hanno dei fiori vivacissimi veramente belli, sia da far cadere giù dai muri sia per le aiuole.

Caldo o freddo?

Vista la provenienza è abbastanza facile intuire se ama il freddo o ama il caldo. E ovviamente non è un’amante del freddo. Infatti, si consiglia di tenerla in casa oppure se tenuta in giardino deve essere esposta al sole.

Acqua

Questa pianta ama il sole, ma anche l’acqua. Infatti, bisogna annaffiarla regolarmente, anche se resiste a brevi periodi di siccità. È importante però evitare i ristagni, perché sennò le radici marciscono. Quindi, se coltivata in vaso, si consiglia sempre di usare i vasi con i fori sotto per far uscire l’acqua in eccesso.

Varie ed eventuali

Non ha bisogno poi di gradi attenzioni. Se lo si desidera, da aprile a settembre si può aggiungere del concime liquido alla pianta e a tardo inverno la si può potare un pochino.

Approfondimento

