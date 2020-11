A volte è utile vedere se l’idea che abbiamo di noi stessi coincida veramente con chi siamo in realtà. Può darsi che ci siamo fatti un’idea negativa di noi stessi e invece possediamo dei lati positivi che non riusciamo ancora a vedere. Ecco come la posizione preferita per dormire ci svela chi siamo in realtà.

Dormire su un fianco

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Due sono le posizioni di fianco. La classica posizione fetale, dove ci si rannicchia proprio come fa il feto, raggruppando le ginocchia al corpo. È una posizione di ripiegamento su sé stessi, che indica il desiderio di essere capiti. È come se si fosse un po’ separati dal mondo, ma si possiedono doti di fantasia che potrebbero esprimersi attraverso la scrittura e l’arte.

L’altra posizione di fianco è quella che tiene le ginocchia staccate dal corpo e leggermente piegate. Indica tranquillità interiore e fiducia della vita e anche molta adattabilità alle differenti esperienze. Un carattere calmo e positivo.

A pancia in su

Dormire in questa posizione significa affrontare la vita con coraggio e senza paura. Indica anche sincerità di fondo e un approccio razionale alla vita. Chi ha queste caratteristiche spesso mostra un carattere deciso.

Chi prende la stessa posizione, ma dorme con le braccia lungo il corpo, ha un carattere quadrato, che è molto attento alle cose ordinarie della vita. Può essere meticoloso, cosa che gli permette di raggiungere i suoi obiettivi.

Apancia in giù

Se si preferisce dormire a pancia in giù e con le braccia sporgenti, allora forse si è un capo. Questa posizione indica un carattere impulsivo che entra nelle situazioni. Nello stesso tempo si possiede una certa capacità di pianificazione per non farsi cogliere da impreparati. Si è dotati di volontà e tenacia, cosa che spiana la strada al successo.

A gamba sollevata

Ci sono le persone che dormono con una gamba in alto e appoggiata sul ginocchio, a pancia in su. Sono delle persone che amano volare, hanno tendenza a saltare da un’esperienza all’altra, come chi viene attratto da tante cose. Però in generale nella vita amano il contrario della loro tendenza, ovvero stabilità e pace.

Cambiare posizione

Cambiare varie posizioni è indice di una persona che racchiude delle buone capacità di cui prendere poco per volta coscienza. Ed ormai chiaro come la posizione preferita per dormire ci svela chi siamo in realtà. Delle suggestioni che potrebbero aiutarci a scoprire le tendenze personali che ognuno non conosce bene di sé.

Approfondimento

Come si lavano i guanciali da letto memory