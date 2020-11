Gli insetti hanno sempre rappresentato una noia tra le mura domestiche. Ci siamo chiesti più volte come fare. E allora per risolvere questo fastidioso problema meglio avere i gechi in casa. A primo impatto, questo rettile, simile alla lucertola, a prima vista non fa fare salti di gioia. Effettivamente non spaventa ma nel contempo, certamente non ha una bella vista all’occhio umano.

Perciò, quando vediamo strisciare un geco nel giardino, oppure arrampicarsi ad un muro, non diamo tanta importanza. Onestamente il geco è innocuo anche se non è esteticamente il massimo. Però, molti non sanno che può essere utile. Infatti, i gechi possono risolvere un problema in casa: quello di allontanare gli insetti.

Il rapporto tra gechi e uomo

Il piccolo rettile non supera i 15 centimetri, compreso di coda. Vive per fatti suoi, l’uomo non gli interessa. Anzi, se vede una persona avvicinarsi scappa.

Casi inversi non ce ne sono mai stati. Non si è mai sentito dire di una persona morsa da un geco. Eventualmente ciò accadesse, non deve esserci preoccupazione, perché questo rettile non è velenoso.

L’utilità di avere gechi

Perciò vediamo come convivere con un geco. Meglio tenerlo in casa in modo da combattere la presenza degli insetti in modo naturale senza dover ricorrere a spray.

I gechi sono abili a predare mosche, ragni, cimici, scarafaggi. Nel periodo estivo hanno una ulteriore preda: le zanzare. Quindi tenere in casa un geco è un ottimo deterrente.

In questo modo si evita di fare la caccia all’insetto. Il geco pensa a tutto: ne fa una scorpacciata ed evita di far uccidere insetti.

I gechi

I gechi hanno una caratteristica unica: sono silenziosi e furtivi. Li vediamo strisciare nei luoghi più impensabili e lontani da occhi indiscreti. Infatti hanno la capacità di aderire a varie superfici.

Il segreto è tutto nelle zampe, costituite da peli, utile a creare un legame elettrostatico con le superfici. I polpastrelli sono come delle calamite, capaci di rimanere incollati alla parete. I gechi hanno l’abilità di muoversi a testa in giù e in verticale senza dover ricorrere a nessuna secrezione adesiva. A prescindere dal vedere le acrobazie di questi rettili a noi interessa più eliminare gli insetti. E quindi, per risolvere questo fastidioso problema, è sicuramente meglio avere i gechi in casa.