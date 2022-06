La posizione di Marte rende questi 5 segni zodiacali i più intraprendenti dello zodiaco e capaci di affrontare qualsiasi situazione

Come sappiamo, Marte è uno dei Pianeti del Sistema Solare. Conosciuto anche come il Pianeta Rosso, in astrologia, simboleggia la forza, la carica positiva e la passionalità. Non a caso, il suo colore è quello dell’amore.

Il fuoco di Marte, in relazione ai segni zodiacali, si intravede nei piccoli gesti quotidiani. Per esempio, l’Ariete, in cui Marte ha il suo domicilio, è uno dei segni zodiacali più forti e determinati. Combatterà con le unghie e con i denti per raggiungere i propri obiettivi, proprio come farebbe un vero guerriero.

Ricordiamo che Marte era anche il dio della guerra, nella mitologia. Insomma, Marte influenza in maniera significativa il nostro comportamento.

Molti non ne sono a conoscenza ma, in astrologia, il tema natale ci indica come siamo, come ci relazioniamo e come affrontiamo qualsiasi situazione, anche in ambito sentimentale.

È vero che il Pianeta dell’amore è Venere ma, mentre la sua posizione nel tema natale suggerisce come amiamo, quella di Marte, invece, indica il nostro temperamento. Nel tema natale, la posizione di Marte rende questi 5 segni zodiacali come guerrieri.

Scorpione, Vergine, Leone, Sagittario e Ariete

In realtà, a determinare l’intraprendenza sono anche le caratteristiche di ogni segno zodiacale. Oltre a queste, si aggiungerebbe anche la posizione di Marte nel tema natale.

Per scoprire il nostro tema natale, dobbiamo inserire la data di nascita e l’orario. Non solo scopriremo il nostro ascendente, ma anche le posizioni dei Pianeti, al momento della nostra nascita.

Queste posizioni determinano il nostro “io” interiore e il nostro modo di affrontare qualsiasi situazione, che sia in amore, in amicizia o in ambito professionale. Se, nel tema natale, dovesse risultare la posizione di Marte in Scorpione, Vergine, Leone, Sagittario e Pesci, sentiamoci fortunati, perché saremo affermati nella vita e in amore.

La posizione di Marte rende questi 5 segni zodiacali i più intraprendenti dello zodiaco e capaci di affrontare qualsiasi situazione

Invece, qualora Marte si trovasse in Toro, Cancro e Acquario, saremo più “passivi”. Se nel primo caso, il fuoco è il protagonista, in questo caso è la tranquillità a fare da padrone. Che cosa aspettiamo?

Cerchiamo il nostro tema natale e osserviamo Marte.

In relazione a tutti gli aspetti della vita, ci faremo guidare dall’intraprendenza o dalla passività?

