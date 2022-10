La più buona delle torte soffici e veloci senza lattosio

A colazione ci si può concedere un piccolo peccato di gola, specialmente se ha pochissimi grassi e zero lattosio.

Questo dolce morbidissimo conquista grandi e bambini e richiede davvero poco tempo per la preparazione.

Si usano ingredienti sani che spesso sono presenti nella nostra dispensa, quindi è possibile decidere all’ultimo momento di infornare questa delizia. I dolci fatti in casa sono sicuramente da preferire alle torte preconfezionate o alle merendine per un’alimentazione senza troppe calorie e senza grassi dannosi per la salute.

La più buona delle torte soffici, una preparazione veloce ma senza lattosio

La Baci Bread è una torta per colazione e merenda veloce, morbidissima e light. È anche un modo per far mangiare della frutta ai nostri bambini senza che se ne accorgano.

Gli ingredienti sono:

2 banane mature;

2 uova a temperatura ambiente;

150 g di zucchero;

250 g di farina;

90 ml di olio di semi;

1 limone;

1 bustina di lievito per dolci

2 cucchiaini di cannella in polvere.

Dobbiamo frullare nel mixer o nel frullatore le banane con il succo del limone. Una volta ottenuto un composto cremoso, dovremo trasferirlo in una ciotola e montarlo con lo zucchero utilizzando le fruste elettriche. Aggiungiamo poi le uova e l’olio. Quando questi ingredienti si saranno ben incorporati, potremo unire la farina ed il lievito setacciati.

Come cuocerlo e conservarlo

Possiamo scegliere la teglia che preferiamo per la cottura di questo dolce. Se vogliamo servirlo a fette potremo utilizzare uno stampo da plum cake o uno da ciambella. Altrimenti possiamo optare per una teglia con cerniera e servire il dolce in cubotti.

La torta può essere arricchita con delle gocce di cioccolato fondente da inserire nel composto prima di infornare.

Dovrà cuocere nel forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti. È consigliabile controllare la cottura inserendo la lama del coltello perpendicolarmente ed al centro del dolce. Se la lama sarà pulita significa che la torta banane e cannella è pronta.

Questa delizia può essere conservata a fette nei contenitori per alimenti anche 4 o 5 giorni, senza che perda la sua morbidezza.

È probabilmente la più buona delle torte soffici, specialmente per chi ama la dolcezza della banana in contrasto con l’aroma della cannella. Può essere gustata accompagnata da yogurt greco o da un buon caffè espresso. È anche un’ottima merenda per il pomeriggio o da portare a scuola.

Lettura consigliata

I consigli per non rovinare i risultati della dieta senza dover rinunciare al gusto quando si fa colazione al bar