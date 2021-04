Le vespe, come le api, sono tra quegli insetti che seppur preziosi per l’uomo e per l’ecosistema, sono mal sopportate.

A differenza delle api, le vespe sono particolarmente odiate perché considerate anche pericolose per le loro punture.

Non tutti, però, conoscono il ruolo molto importante delle vespe per la biodiversità.

Le vespe, infatti, tengono sotto controllo i parassiti e gli insetti nocivi per l’uomo. E inoltre impollinano i fiori. E la loro estinzione sicuramente non gioverebbe all’ambiente in cui viviamo.

In loro assenza, il numero di insetti, in un determinato habitat, non avrebbe più alcun controllo. E ciò potrebbe rivelarsi estremamente pericoloso per l’uomo.

Inoltre, le vespe hanno un ruolo fondamentale anche nella catena alimentare. Molti uccelli, tra i quali anche le rondini, si nutrono di vespe e calabroni.

Pertanto, l’uomo anche per sè stesso, deve rispettare le vespe. E imparare a conviverci.

Ed è per questo motivo che quest’oggi, con i Consulenti di Giardino di ProiezionidiBorsa, vedremo quale rimedio naturale si può adottare per liberarsi dalle vespe senza ucciderle.

In particolare, scopriremo la pianta portentosa che tutti dovremmo avere in terrazzo per dire addio alle vespe d’estate quando si mangia e come posizionarla strategicamente.

Il rimedio naturale di cui parleremo a nostri Lettori, da qui a breve, è una pianta.

Esistono anche altri rimedi, sempre naturali, nonché alcuni accorgimenti, per tenere lontane le vespe senza ucciderle. Ma oggi, parleremo della pianta di citronella.

Con l’arrivo della primavera molte vespe iniziano a costruirsi il proprio nido. Scegliendo allo scopo un ambiente che trovano particolarmente accogliente.

Alle vespe, ad esempio, piacciono moltissimo i colori giallo e azzurro. Nonché i fiori molto colorati.

Per cui, se non gradiamo le loro visite, cerchiamo, innanzitutto, di evitare di indossare abiti di colore giallo e azzurro quando pranziamo in terrazzo. E di tenere lontane il più possibile, le piante con i fiori particolarmente colorati.

Acquistiamo, invece, delle belle piante di citronella che si adattano facilmente anche alla vita in vaso. E posizioniamole strategicamente. Precisamente vicino al tavolo. In modo che mettano in fuga le vespe formando una barriera con il loro forte profumo agrumato.

Queste piante, infatti, sono dei repellenti naturali. E non solo per le vespe. Ma anche per le zanzare. E il loro costo è anche piuttosto contenuto.

Inoltre, hanno bisogno di molto acqua e di luce solare, una dose costante di raggi solari.

Ecco, dunque, qual è la pianta portentosa che tutti dovremmo avere in terrazzo per dire addio alle vespe d’estate quando si mangia e come posizionarla strategicamente.

