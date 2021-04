Essere preparati e determinati è senz’altro necessario per poterla spuntare nel mondo del lavoro, ma può anche non bastare. La ricerca dell’impiego dei propri sogni darà frutti migliori seguendo i 6 consigli saggi e vincenti per chi cerca lavoro.

Il CV al primo posto

Il CV va arricchito di esperienze e titoli specifici in tutto il corso della vita lavorativa. Coloro che hanno già numerose esperienze professionali alle spalle dovranno indicarle in ordine cronologico inverso, dalla più recente a quelle più vecchia. La prima cosa che un recruiter vuole sapere, infatti, è chi sia quel soggetto dal punto lavorativo ad oggi. Per coloro che cercano il primo lavoro si suggerisce invece di puntare sui titoli di studio e specialistici. Bisogna descrivere, ma in sintesi, cosa ci ha lasciato di concreto ogni corso o master frequentato.

Leggere tutti gli annunci di lavoro

Il CV da presentare sarà ovviamente sempre lo stesso. Invece leggendo gli annunci si potrà creare la lettera di presentazione da accompagnare al curriculum. La lettera dovrà essere tarata sull’annuncio al quale si risponde. Dovrà colpire quel datore di lavoro e fargli pensare che saremmo utili per lui.

Cosa altro fare per mettere in pratica i 6 consigli saggi e vincenti per chi cerca lavoro?

Bisogna frequentare stage lavorativi

Con quale frequenza? Ogni volta che si presenti un’occasione di imparare qualcosa di nuovo. E questo va fatto per tutta la vita lavorativa perché le aziende hanno bisogno di personale sempre aggiornato e fresco di contributi.

Prepararsi per un colloquio di lavoro

Mai improvvisare. Bisogna informarsi sull’azienda presso cui si sosterrà il colloquio, cercare di capire esattamente quali caratteristiche cerchino nei loro dipendenti. Solo con risposte appropriate e mirate il candidato si distinguerà dagli altri presenti al medesimo colloquio.

Valutare i concorsi pubblici

Un posto sicuro con stipendio fisso, prospettive certe ed una pensione sicura. Occorre studiare per un concorso, spesso non facile, ma la ricompensa può essere grande stabilità quotidiana.

Avere pazienza

Ad affrontare in modo vincente un colloquio di lavoro si impara. Quindi pazienza, e riprovare!