Quando arriva la primavera, la nostra vita cambia in due modi. Da una parte, l’arrivo delle giornate di sole più lunghe ci consente di vivere qualche ora di più in mezzo alla natura. Arrivano i prodotti tipici della primavera, come gli asparagi e mille altri ortaggi.

Ci sentiamo in genere meglio, dato che il sole ha una forte influenza sul nostro carattere. Inoltre, cerchiamo di curare ancora di più casa nostra. La vogliamo bella per poter invitare amici e parenti. Ora sembra impossibile, ma siamo fiduciosi che presto grazie ai vaccini potremo ritrovare la normalità.

E, per rendere sempre più bella casa nostra, scegliamo di mettere in soggiorno delle piante. Non solo soggiorno, ma anche balcone, terrazzo per i più fortunati e anche in cucina.

Oltre alla loro estetica, le persone scelgono le piante anche per i servizi che ci possono dare. In questo articolo, ad esempio, Noi di ProiezionidiBorsa spieghiamo i benefici della pianta che in molti definiscono la farmacia di casa.

Oggi, però, andiamo a vedere come un’altra pianta riesce a farci un enorme favore. Zanzare e mosche sono una piaga che appare proprio con il bel tempo. Infatti, in molti si stanno già lamentando di avere casa invasa da questi insetti. Insomma, esiste una pianta capace di farli allontanare. Ecco la pianta miracolosa che fa sparire mosche e zanzare per sempre.

La calendula

Ebbene sì, stiamo proprio parlando della calendula. Pianta annuale, che ha meritato il titolo di officinale, è uno scrigno di bellezza e utilità.

La sua magia è far apparire i suoi fiori una volta al mese, per tutta l’estate. La calendula, infatti, ha un nome che parla della sua ciclicità.

Nell’antica Roma, le calende erano delle feste che venivano celebrate ogni mese. Da calende a calendule il passo è quindi breve, ed ecco il perché del suo nome.

Se la disponiamo vicino alle finestre o sui davanzali, gli insetti sentiranno un odore a loro non conveniente e quindi ci lasceranno in pace. Ecco la pianta miracolosa che fa sparire mosche e zanzare per sempre.