Che orrore i pacchetti di crackers tutti frantumati in borsa o nello zaino, usiamoli così!

A chi non è capitato di mettere in borsa un pacchetto di crackers per uno spuntino veloce, ritrovando poi solo briciole?

Ma soprattutto quante volte abbiamo trovato sul fondo degli zaini dei nostri bambini dei “resti” di quello che era stato un pacchetto di cracker?

Queste sono situazioni assai comuni. Anche perché i crackers, sebbene estremamente croccanti, sono anche molto friabili.

Che orrore i pacchetti di crackers tutti frantumati in borsa a o nello zaino, usiamoli così! E precisamente in preparazione culinarie salate.

Vediamone, quindi, un uso alternativo, una ricetta gustosa! In questo caso se non fossero ridotti a briciole, bisognerebbe sbriciolarli con un batticarne.

Il crumble salato

Versione zucchine e prosciutto cotto affumicato

Ingredienti: quattro zucchine; 150 grammi di prosciutto cotto affumicato; due pacchetti di crackers finemente sbriciolati; due cucchiai di ricotta; 110 grammi di burro; 180 grammi di farina; 30 grammi di parmigiano grattugiato

Si tagliano le zucchine a rondelle e si mettono in padella a rosolare per cinque minuti con un filo d’olio. Nel frattempo, tritiamo il prosciutto cotto e, una volta pronte le zucchine, uniamo questi due ingredienti con due cucchiai di ricotta e coni crackers sbriciolati. Aggiustiamo di sale e mettiamo il composto in una tortiera, precedentemente imburrata, distribuendolo omogeneamente.

Prepariamo a parte, e mescoliamo, il burro a tocchetti con la farina e il parmigiano. Si formerà un composto granulare con cui andremo a ricoprire la base di zucchine e prosciutto.

La cottura è quella consueta di venti minuti a 180 gradi.

Servire caldi!

Versione radicchio e gorgonzola

Ingredienti: un radicchio medio, 200 grammi di gorgonzola dolce, un cucchiaio di latte, due di crackers sbriciolati e 110 grammi di burro.

Laviamo il radicchio e prepariamolo a fette in una teglia che andremo a infornare con un filo d’olio per dieci minuti a 180 gradi.

Nel frattempo, lavoriamo in una ciotola il gorgonzola con un cucchiaio di latte.

In una terrina prepariamo il burro con le briciole di crackers e sale in quantità strettamente necessaria per raggiungere una consistenza granulare.

Una volte pronte le foglie di radicchio, le toglieremo dal forno, e vi verseremo la crema di gorgonzola. Metteremo, poi, sopra, il composto di burro e crackers e inforniamo per dieci minuti a 180 gradi.

Servire fondente!

Dopo queste ricette non diremo più: che orrore i pacchetti di crackers tutti frantumati in borsa o nello zaino, usiamoli così: sarà si sicuro un successo!