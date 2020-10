Problemi di insetti in casa e non si sa più cosa fare? Sono stati provati tutti i prodotti chimici possibili immaginabili, e anche moltissimi rimedi naturali, ma nulla da fare? Niente panico. La risposta è nascosta in una piantina. Ecco infatti la pianta da avere in casa che fa sparire questo fastidioso insetto, sempre presente nella case degli italiani d’inverno. Di quale insetto stiamo parlando? Delle cimici, quei piccoli insetti verdi. Che poi cercando su Google si scopre anche che ne esistono di varie colorazioni. Quindi che fare se si hanno le cimici in casa? Ecco la pianta da avere in casa che fa sparire questo fastidioso insetto.

Le cimici, dove si trovano e da dove vengono

Esiste una certe specie di cimici particolarmente infestante, la cimice asiatica. Sono arrivate in Italia nel 2012 e vengono appunto dall’Asia. Si trovano spesso nelle case durante la stagione invernale perché amano il caldo e ovviamente fuori fa freddo. Si possono trovare anche nel bucato, se magari steso fuori al sole. Infatti ci sono due rimedi naturali per sconfiggere le cimici che sono tramandati da generazione in generazione. Metodi che abbiamo affrontato anche noi di ProiezionidiBorsa (cliccare qui per leggere). Questi metodi sono l’aglio, da spargere in casa e negli angoli, un po’ come faceva Pollicino con le molliche di pane. Altro rimedio è di lavare i panni con il sapone di Marsiglia, oppure tenere in casa la pianta di menta.

Le piante di basilico

Oggi però sveliamo un altro super rimedio: le piante di basilico. Infatti la pianta di basilico, fantastica da usare come spezia per alcuni piatti, caccia le cimici. Questi piccoli insetti, che non bisogna schiacciare perché sennò puzzano, odiano l’odore della basilico. Proprio non lo sopportano, non ce la fanno. Quindi non serve più spargere aglio in giro per la casa, che poi uno si dimentica pure dove lo ha messo, come se si volessero tenere lontani i vampiri. Ma la pianta da avere in casa che fa sparire questo fastidioso insetto è proprio il basilico.