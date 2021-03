La pianta con le foglie a forma di cuore che sta facendo impazzire tutti

Ceropegia woodii: si chiama così questa graziosissima pianta con le foglie a forma di cuore che sta facendo impazzire tutti!

Si tratta di una pianta rampicante, di piccola taglia e sempreverde che è diventata un vero e proprio must have di tutte le plant-addicted! Sono migliaia, infatti, le foto che ritraggono la ceropegia woodii – anche detta collana di cuori – sui canali social. I suoi rami che scendono come una piccola cascata verde, infatti, hanno fatto innamorare tutti. Riposta in un piccolo vaso su una mensola donerà colore e calore alla casa.

Qualche informazione in più

La Ceropegia woodii ha origini sudafricane ed è una pianta semi succulenta. I suoi rami possono raggiungere una lunghezza anche molto importante (90 – 100 cm) ricoperti di queste piccole foglie a forme di cuore.

Come prendersene cura?

La collana di cuori ama il sole: deve essere quindi esposta in un luogo assolato della casa, la cui temperatura non devi mai scendere sotto i 15°. Se si lascia all’esterno è necessario ripararla in un luogo in penombra. Si innaffia per immersione quando il terreno è praticamente asciutto e leggero. Basterà lasciare il vaso in immersione con 3-4 cm di acqua per almeno 10/15 minuti. È possibile aggiungere nell’acqua anche del concime per piante verdi una volta al mese. Non innaffiare la Ceropegia woodii dall’alto per non rischiare di far marcire le foglie in superficie.

Questa pianta sempreverde non necessita di grandi cure. L’unica accortezza è nel verificare costantemente che la sua base sia folta. In caso contrario sarà sufficiente arrotolare i fusti più lunghi su loro stessi, bloccando con delle forcine. Dopo di che basterà ricoprire con del terriccio sabbioso e innaffiare leggermente: il risultato si vedrà dopo un po’ di tempo!

La Ceropegia woodii si propaga per talea o piantando le escrescenze tuberose nate lungo il fusto.

E ora non si potrà proprio rinunciare a questa splendida pianta con le foglie a forma di cuore che sta facendo impazzire tutti. Per approfondire l’argomento e scoprire come scegliere la pianta perfetta per ogni stanza della casa clicca qui.