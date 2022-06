La passata di pomodoro è uno di quegli ingredienti che non manca mai nelle dispense degli italiani. Infatti, la nostra tradizione gastronomica regionale e nazionale ne prevede l’uso per moltissimi piatti, siano antipasti, primi o secondi. Ogni passata trova il suo posto in cucina e in molti invece di comprare dei sughi già pronti scelgono proprio la passata. Con un soffritto di sedano, carote e cipolle la passata trova la sua dimensione naturale, ma dobbiamo far attenzione a sceglierla bene al supermercato. Infatti, la passata di pomodoro è in offerta in alcuni supermercati e discount italiani questa settimana.

Tigre e Todis

Cominciamo con l’insegna Tigre, che propone diverse passate e diversi formati in offerta. La salsa di pomodoro datterino del gruppo Consiglia è in offerta a 1,35 euro per la confezione da 330 grammi. Stesso prezzo per la confezione sempre da 330 grammi di salsa di pomodoro ciliegino del gruppo Consiglia. Chi invece preferisce la passata biologica dovrà scegliere la confezione da 690 grammi a 0,99 euro, sempre del gruppo Consiglia. Invece, il gruppo Todis propone la passata di pomodori del gruppo Cuore mediterraneo a 0,89 euro a confezione, ovvero tre barattoli da 200 grammi.

Anche il discount Lidl ha molte vantaggiose offerte relative alla salsa di pomodoro. In particolare, la passata di pomodoro ciliegino di Italamo è in offerta a 0,99 euro per la confezione da 520 grammi. Sempre di Italiamo troviamo in offerta il sugo di pomodoro con olive taggiasche a 1,79 euro per la confezione da 290 grammi.

La passata di pomodoro è in offerta in questi supermercati e discount italiani, ma anche la pasta

Per quanto riguarda la pasta invece, Lidl propone la Malloreddus a 0,79 euro per la confezione da 500 grammi. Il gruppo Il Gigante invece offre la confezione di pasta Voiello con uno sconto del 35%.

Il gruppo Metro invece propone la pasta Rummo, confezione da 500 grammi, a 0,89 euro a confezione. Per chi ama la pasta integrale invece, sempre Metro propone la pasta integrale, fusilli o pennette o spaghetti Barilla, a 1,69 euro per la confezione da 1 chilo.

Tornando alle passate invece, quella Mutti per la confezione da 500 grammi è in offerta a 0,83 euro.

Approfondimento

Altro che lista della spesa e offerte, ecco come risparmiare tanti soldi al supermercato