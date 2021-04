La pasta è uno dei simboli dell’Italia nel Mondo. E ce n’è da andarne fieri come italiani e come Paese. Infatti, oltre al gusto e alla fragranza, la pasta è un alimento davvero popolare.

Infatti, il suo costo è sempre molto contenuto, e permette a tutti di sfamarsi anche con qualità. Inoltre, sulla pasta ci sono migliaia di argomenti da approfondire: forma, consistenza e tempistiche ne sono solo alcuni. In un articolo passato, abbiamo specificato come un tipo di pasta, che non compra mai nessuno, è in realtà la migliore del mondo. La riflessione e il consiglio degli esperti pastai li possiamo leggere qui.

Oggi, però, vogliamo parlare di una preparazione sempre combinata alla pasta. Parliamo, infatti, di sughi, e non di sughi particolari. Vogliamo riflettere sul sugo più iconico che esista, il sugo al pomodoro.

Il sugo al pomodoro rappresenta, forse, il nostro primo ricordo culinario. È l’ingrediente fondamentale per un pranzo in famiglia, per un giorno qualunque della settimana. Pasta e pomodoro sembrano un binomio indissolubile, ma siamo sicuri di saperlo cucinare bene? Ecco il trucco da grande chef per un sugo al pomodoro sempre perfetto, dolcissimo e gustoso.

Il segreto degli chef

Il pomodoro riesce a dare il meglio di sé quando riusciamo a togliergli l’acidità. E, in genere, il modo che tutti consigliano per riuscirci è fare cuocere il sugo anche per ore. Più tempo il pomodoro passa sul fuoco, più la sua acidità si trasforma in dolcezza.

Tuttavia, non abbiamo tutti il lusso di passare ore e ore ad aspettare che il sugo si prepari. Ebbene, per tutti noi c’è una soluzione incredibile. Dobbiamo far soffriggere il nostro soffritto, versarci sopra la nostra passata e aumentare la potenza del fuoco al massimo.

Quando il sugo inizia a scaldarsi tanto, dobbiamo andare a inserire due o tre cubetti di ghiaccio. La reazione termica tra il forte calore del sugo e il ghiaccio porterà il pomodoro a perdere tutta l’acidità, in pochissimo tempo. Ecco il trucco da grande chef per un sugo al pomodoro sempre perfetto, dolcissimo e gustoso.