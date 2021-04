WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più conosciute e utilizzate. Si tratta di una piattaforma sicuramente utile per comunicare velocemente, che tantissimi di noi usano. E oggi c’è una novità che potrebbe interessare la maggior parte degli utenti. Infatti, pare che l’app stia per subire un lieve cambiamento che potrebbe facilitare ancora di più l’interazione con i contatti.

Perciò, è giusto che tutti sappiano che la nuovissima e strepitosa funzione di WhatsApp che praticamente nessuno ancora conosce è in arrivo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratterà!

Ecco più precisamente cosa coinvolgerà la nuova funzione di WhatsApp che sarà disponibile a breve

Sembra che la nuova funzione a breve disponibile stia facendo davvero scalpore. Quest’ultima riguarderà un aspetto in particolare di una delle chat di messaggistica più famose al mondo. Stiamo parlando proprio dei media. Tutti noi ci scambiamo foto, video e documenti, soprattutto ora che è più difficile vedersi. Ma sappiamo perfettamente che per poter guardare tutti questi file ricevuti, dobbiamo aprire l’applicazione, aspettare il caricamento e scaricare ciò che abbiamo ricevuto. Bene, questa funzione ci eviterà tutte queste azioni. Ecco come.

Potremo vedere tutti i media che arriveranno sul nostro cellulare direttamente in anteprima

La nuova funzione in arrivo ci permetterà di guardare video, foto e quant’altro direttamente in anteprima. Perciò, non dovremo più aprire l’app né sbloccare il cellulare. Ci basterà semplicemente cliccare sull’immagine o sul video e quello si aprirà in maniera nitida e chiara, senza bisogno di altro. La comunicazione, in questo modo, sarà sicuramente più veloce e istantanea e noi risparmieremmo del tempo. Dunque, ora siamo consapevoli che la nuovissima e strepitosa funzione di WhatsApp che praticamente nessuno ancora conosce è in arrivo! Dovremo aspettare solo ancora un po’ di tempo per poterla utilizzare. Tra non molto, sapremo quali telefoni potranno usufruirne e il giorno preciso in cui verrà attivata. Ma, nel frattempo, sappiamo che ci aspetta un’interessantissima funzione che ci renderà la vita sicuramente più facile!

