La nuova villa da sogno di Giorgia Meloni: ecco dove si trova e quanto costa

Giorgia Meloni, la prima donna presidente del Consiglio, sta per cambiare casa. La nuova abitazione è in una villa di lusso sempre a Roma dal costo non proprio abbordabile

Per Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia l’autunno si presenta carico di novità. L’attuale presidente del Consiglio, ha appena chiuso la relazione decennale con Andrea Giambruno, col quale ha una bambina. E proprio negli stessi giorni della improvvisa separazione la premier è impegnata in un nuovo trasloco, dalla vecchia casa in una villa con piscina. Ecco dove si trova la nuova abitazione di Giorgia Meloni e quanto ha speso per comprarla.

La nuova villa da sogno di Giorgia Meloni

Per Giorgia Meloni sono lontani i tempi in cui rientrava a casa alla Garbatella, il quartiere in cui è nata, ha vissuto e ha mosso i primi passi nel mondo politico. Nel 2017 si è trasferita al primo piano di un palazzo in zona Torrino, sempre a Roma. Adesso sta per entrare nella nuova casa, una villa di lusso poco fuori dal Raccordo Anulare, sempre al Torrino.

La villa si trova nel Villaggio Azzurro, una zona residenziale tranquilla e ben collegata con il centro della città. La casa, di 350 metri quadri, è dotata di tutti i comfort. Ha due soggiorni da 70 mq ciascuno, una cucina da 33 mq, una cabina armadio da 14 mq, pavimenti in parquet, impianto termico ibrido e fotovoltaico. Sul tetto ci sono ben 48 pannelli solari e in giardino una piscina di nove metri per tre metri e mezzo.

Dalla Garbatella al Torrino in una villa da 1,1 milioni di euro

La Meloni avrebbe firmato il preliminare di acquisto della nuova villa da sogno il 31 marzo scorso. La leader di Fratelli d’Italia avrebbe venduto per 650 mila euro la sua precedente abitazione sempre al Torrino. Secondo indiscrezioni di stampa, la premier avrebbe versato una caparra di 300 mila euro e i restanti 800 mila sarebbero stati pagati in seguito, forse tramite un mutuo.

Ma quanto costa vivere al Torrino e avere come vicina di casa la prima presidente del consiglio donna in Italia? Il quartiere Torrino è una delle zone più ricercate e costose di Roma. Secondo i dati del portale Immobiliare.it*, il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita nel quartiere Torrino è di circa 3.600 euro al metro quadro. Difficile qui trovare un immobile in vendita a meno di 150.000 euro. Per quanto riguarda gli affitti, nel quartiere Torrino il prezzo è di circa 15 euro al metro quadro al mese. Qui in generale è difficile trovare un appartamento in affitto a meno di 700 euro al mese.