Adesso è meglio comprare casa con un mutuo o scegliere dell’affitto? Ecco la soluzione

Il rialzo dei tassi ha spinto il costo dei mutui ai livelli più elevati degli ultimi 10 anni. Oggi è meglio comprare casa con i mutui alle stelle, oppure aspettare e nel frattempo andare in affitto?

In un periodo in cui i tassi sui mutui sono i più alti degli ultimi dieci anni, la scelta tra l’acquisto di una casa e l’affitto diventa cruciale. Questa decisione può avere un impatto significativo sulla tua stabilità finanziaria a lungo termine. Questa scelta potrebbe essere obbligata per importi di mutuo particolarmente elevati, che un acquirente di una casa potrebbe non potere sostenere. Mentre per un mutuo più ridotto la scelta si impone. Esaminiamo due scenari di mutuo, uno da 200.000 euro e uno da 80.000 euro, per aiutarti a capire meglio quale potrebbe essere la scelta giusta per te.

Adesso è meglio comprare casa o l’affitto? I fattori che influenzano la scelta

La scelta tra affitto e acquisto non si pone per chi ha soldi contanti, ma può essere determinante per chi deve prendere un mutuo. L’importo del mutuo è uno dei fattori chiave nella decisione tra l’acquisto e l’affitto. Più l’importo del mutuo è elevato più il costo ha un impatto rilevante sulle finanze della famiglia. Con tassi così alti, la rata mensile può diventare proibitiva, rendendo l’affitto una necessità piuttosto che una scelta.

Facciamo una simulazione su uno dei portali che permettono di fare preventivo sui mutui. Ipotizziamo di prendere un mutuo di 200.000 euro a tasso fisso per 25 anni. Con i tassi attuali, la rata mensile per un tale mutuo al momento della scrittura dell’articolo varia da 1.060 euro a 1.130 euro a seconda della banca. Questo importo potrebbe essere difficile da sostenere per molte famiglie, rendendo l’affitto una necessità piuttosto che una scelta.

Per un mutuo di importo più ridotto scatta la convenienza sull’affitto

D’altra parte, per importi più bassi, come 80.000 euro, il mutuo può risultare più conveniente rispetto all’affitto. Nonostante i tassi elevati, la rata mensile potrebbe essere ancora gestibile e permettere di investire nel futuro piuttosto che pagare un affitto.

Facciamo ancora una simulazione ma questa volta ipotizziamo di prendere un mutuo di 80.000 euro a tasso fisso per 25 anni. Nonostante i tassi elevati, la rata mensile diventa meno della metà di quella per mutuo a 200.000 euro. Con un mutuo dell’importo di 80.000 euro la rata mensile varia tra 420 euro e 500 euro a seconda delle offerte. Questa cifra è paragonabile a un affitto di un mono o un bilocale a seconda della zona e quindi il mutuo potrebbe essere conveniente.

Una soluzione alternativa

In conclusione, adesso è meglio comprare casa o affittarla? Se la tua necessità è l’acquisto di una casa con mutuo ma questo si rivela troppo elevato, una soluzione potrebbe essere quella di un affitto temporaneo. Ovvero potresti affittare casa per 12-18 mesi. In questo periodo di tempo i tassi potrebbero diminuire rendendo il costo del mutuo più gestibile e consentendoti di passare all’acquisto della casa.

Adottare strategie che possano ridurre il costo dell’immobile è un’altra possibile soluzione. Per esempio l’acquisto della casa all’asta è un modo per pagare un immobile anche la metà del prezzo di mercato.