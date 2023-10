Mai le azioni Brembo avevano registrato un ribasso così lungo. Sono mesi, infatti, che le quotazioni continuano a scendere senza sosta. Ma dove potrebbe approdare il ribasso senza fine per le azioni Brembo? Per l’analisi grafica lo scenario è molto chiaro, ma è compatibile con la valutazione che ne fanno gli analisti?

Le raccomandazioni degli analisti

Complice anche il ribasso che va avanti ormai da molto tempo, le azioni Brembo sono, secondo le raccomandazioni degli analisti, fortemente sottovalutate. Il target di prezzo a un anno medio, infatti, esprime una sottovalutazione di circa il 45%. Da nota che anche nello scenario più pessimistico le quotazioni appaiono essere sottovalutate di circa il 5%. Nello scenario più ottimistico, invece, la sottovalutazione del titolo sale a circa l’80%. Dal prezzo obiettivo medio, quindi, arrivano buone notizie.

Lo scenario cambia completamente se si guarda al rating attribuito dagli analisti. Le opinioni, infatti, sono molto diverse tra loro. Si passa dai 3 analisti che hanno un rating Compra adesso a 2 che hanno un rating Vendi. In media, il rating di Brembo è Compra.

Ribasso senza fine per le azioni Brembo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 30 ottobre in ribasso dello 0,79% rispetto alla seduta precedente a 10,02 €.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è ribassista e l’ultima chiusura ha dato un’ulteriore forte spallata alle ambizioni dei rialzisti. Per rendersi conto della forza degli orsi basti pensare che le quotazioni hanno registrato un pattern mai visto prima nella storia borsistica di Brembo. Per la settima settimana consecutiva, infatti, il prezzo delle azioni non solo ha visto la chiusura settimanale inferiore all’apertura, ma anche inferiore al minimo della settimana precedente. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Solo un immediato recupero di area 10,26 € in chiusura settimanale potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

