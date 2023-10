Con questi 4 frutti di stagione, soldi risparmiati e forma fisica assicurata

Si sa che mangiare le giuste dosi di frutta, meglio se di stagione, fa bene alla salute e mantiene in forma. Ecco i 4 frutti autunnali che costano meno e le loro qualità nutritive.

L’autunno è una stagione ricca di frutta deliziosa e nutriente, che ci offre una varietà di colori, sapori e benefici per la nostra salute. Ma quali sono i frutti autunnali più economici e salutari da mangiare ora? Scopriamo 4 frutti di questa stagione che non dovrebbero mancare nella dieta, con le loro caratteristiche, i loro vantaggi e i loro prezzi al chilo. Con questi 4 frutti di stagione possiamo mettere al sicuro la forma e il portafoglio.

La mela è il frutto della longevità

Le mele sono il frutto autunnale per eccellenza, presenti in molte varietà e adatte a ogni gusto. Un proverbio inglese dice: an apple a day keeps the doctor away, ovvero una mela al giorno toglie il medico di torno. Ovviamente è un proverbio e come tutti i motti è volutamente provocatorio. Tuttavia è vero che le mele sono ricche di fibre, vitamine, antiossidanti e fitonutrienti. Oggi il prezzo medio delle mele al chilo varia tra 3 euro e 6 euro a seconda della varietà.

La pera è della sazietà

Le pere sono un altro frutto tipico dell’autunno, dolci e succose. Se una mela al giorno toglie il medico di torno, a maggiore ragione dovremmo mangiare le pere. Infatti questo frutto è fonte di vitamina C, potassio, calcio e ferro, ma soprattutto di fibre solubili e insolubili. Quest’ultima qualità fa della pera un frutto molto saziante e utile per chi soffre di stitichezza. Le pere hanno anche effetti benefici sul sistema immunitario, sul metabolismo e sulla pelle. Il prezzo medio delle pere al chilo è leggermente superiore di quello delle mele, infatti a seconda della varietà, questo va da 1,5 euro fino a 5 euro al chilo.

L’uva e melograno sono tipici dell’autunno

L’uva è il simbolo della stagione autunnale, con i suoi grappoli succosi e zuccherini. Questo frutto è energetico, grazie agli zuccheri semplici che contiene, ma anche ricco di sali minerali come potassio, magnesio, fosforo, ferro e calcio. Il prezzo dell’uva al chilo varia tra 2 e 5 euro a seconda della varietà

Il melograno è un frutto originario del Medio Oriente, ma diffuso anche nel bacino del Mediterraneo. Questo frutto è composto da tanti chicchi rossi e croccanti, che racchiudono un succo dolce-acidulo. Il prezzo medio del melograno al chilo è di circa 2,5 euro.

Con questi 4 frutti di stagione mettiamo in forma fisico e portafoglio

Come abbiamo visto, la frutta autunnale è un alleato prezioso per la nostra salute, che ci offre una varietà di nutrienti e benefici a un costo accessibile. Mangiare almeno 4-5 porzioni di frutta al giorno ci aiuta a migliorare il nostro umore e a mantenere il peso forma. Naturalmente per mantenersi in forma non basta mangiare frutta ma occorre fare anche attività fisica. Per tornare in forma velocemente possiamo utilizzare un attrezzo straconsigliato da tutti i personal trainer.