Tutti noi amiamo passare il tempo con il nostro amico a quattro zampe e se il cane è beneducato, possiamo portarlo con noi quasi ovunque. Il metodo tradizionale per portare il cane a passeggio è ovviamente quello di usare pettorina e guinzaglio (ecco perché non si dovrebbe invece attaccare il guinzaglio direttamente al collare, potremmo fare del male al cane). Ma ci sono anche altri modi per portare con noi il nostro amico canino. Per esempio nelle grandi città dell’Asia è molto comune vedere persone che portano il proprio cane in uno zaino, o addirittura nel passeggino.

Qui in Italia, molti hanno preso ispirazione dai metodi che le neo-mamme utilizzano per i neonati, che sono adatti anche ai cani di taglia piccola. Si tratta della fascia porta-bebè, la nuova moda che sta spopolando per portare a passeggio il cane come un bambino.

La fascia porta-bebè è perfetta per i cani di piccola taglia

La fascia porta-bebè ha origini molto antiche, e in alcune culture è il metodo in assoluto più diffuso per portare in giro i bambini molto piccoli. In Europa la stiamo riscoprendo negli ultimi anni, e il suo uso si è diffuso molto velocemente per i grandi benefici che apporta sia alla mamma che al bebè. Ma ovviamente la fascia si può anche utilizzare per portare a passeggio cuccioli non umani. Utilizzare la fascia porta-bebè è la nuova moda che sta spopolando per portare a passeggio il cane come un bambino.

Perché utilizzare la fascia porta-bebè

Ma perché utilizzare la fascia porta-bebè per il proprio cane? Ci sono diverse ottime ragioni. Innanzitutto, se ci troviamo in una strada o in luogo molto affollato, il nostro cagnolino si sentirà più al sicuro in braccio a noi, e potremo anche portarlo in diversi luoghi in cui normalmente non è consentito l’ingresso ai cani, come supermercati o centri commerciali.

Inoltre, la fascia porta-bebè è un’ottima alternativa al trasportino, dato che non affatica le nostre braccia e fa stare il cane più comodo.

Per chi ha un cane di piccola taglia, è un’idea da provare!