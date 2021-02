Preparare una buona tazza di caffè è certamente più un’arte che una tecnica, e come ogni arte che si rispetti, ha dato origine a diverse correnti e scuole di pensiero. Esistono mille modi nel mondo per preparare il caffè, ma quello certamente più comune in Italia è la preparazione con la moka.

Tutti sanno come preparare un caffè con la moka, ma purtroppo a volte facciamo degli errori che rischiano di compromettere il sapore della nostra tazzina di caffè. Tra questi, ce n’è uno che è molto comune e che a volte compiamo senza accorgercene.

Non bisogna fare questo errore con la moka se non vogliamo un caffè bruciacchiato e con residui sul fondo.

Mai utilizzare la miscela per espresso nella moka

L’errore che spesso facciamo utilizzando la moka è quello di usare un tipo di miscela che a prima vista potrebbe sembrare adatta, ma che in realtà rovina il nostro caffè. Si tratta della miscela per caffè espresso. Utilizzare la miscela per caffè espresso nella moka risulterà in un caffè molto meno buono. Non bisogna fare questo errore con la moka se non vogliamo un caffè bruciacchiato e con residui sul fondo. Ma perché non bisogna usare la miscela per espresso nella moka?

Una miscela troppo fine

La miscela per espresso ha subito una macinatura molto più fine, ed è quindi più polveroso della tipica miscela adatta per la moka. Per questo motivo, se usiamo la miscela per espresso nella moka, quasi sicuramente ci ritroveremo con una tazzina piena di residui polverosi sul fondo. Inoltre, dato che l’acqua ha più difficoltà a penetrare una miscela molto fine, rischieremmo di avere un caffè con un retrogusto bruciacchiato e poco piacevole.

La miscela per espresso è stata pensata per le macchinette, e se utilizziamo la moka, è sempre meglio acquistare miscele pensate apposta per questo strumento.

