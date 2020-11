La quarantena ha spaccato anche le coppie più solide e quelle di vecchia data. Infatti, durante quest’anno, è stato registrato un altissimo tasso di richieste di divorzio. Conseguentemente è anche sbarcata in Italia una tendenza molto in voga negli USA. Per questo, oggi, raccontiamo la nuova festa che tutte le donne dovrebbero conoscere e apprezzare.

Il Divorce Day

Qual è la nuova festa che tutte le donne dovrebbero conoscere e apprezzare? Naturalmente parliamo della nuova tendenza anglosassone e americana, il “Divorce Day”.

Questo evento festeggia la “liberazione” dal proprio vincolo matrimoniale e aiuta ad affrontare la separazione con la giusta dose di ironia. L’invenzione di questo giorno è stata introdotta dall’americana Christine Gallagher, autrice di successo di bestseller come “The Divorce Party Handbook”.

La scrittrice, infatti, sostiene che noi esseri umani abbiamo bisogno di momenti di transizione per esorcizzare il dolore e per celebrare riti di passaggio. Questi due elementi, caratteristici rispettivamente nei funerali e nei matrimoni, qui sono entrambi vivi e presenti e meritano di essere onorati.

Una filosofia di successo

Questa filosofia ha riscosso un enorme successo, soprattutto nel pubblico femminile. Questo fenomeno è diventato virale sui social network grazie al grande impegno di una delle seguaci della Gallagher. Si tratta di Katlynn Mckee che, per festeggiare il proprio ritorno nel mondo dei single, ha tagliuzzato il proprio abito da sposa e poi l’ha bruciato sulle rive di un lago.

E, come gesto finale, si è congratulata con sé stessa, stappandosi una bella bottiglia di vino e brindando alla sua nuova vita.

Oggi abbiamo parlato di un argomento leggero e goliardico, la nuova festa che tutte le donne dovrebbero conoscere e apprezzare. Noi di ProiezionidiBorsa, però, siamo consapevoli di quanto questo argomento possa risultare pesante per entrambi i generi. Per questo abbiamo dedicato vari approfondimenti sulle nostre pagine web e social riguardo al tema del divorzio e del tradimento. Suggeriamo di dare un’occhiata al seguente articolo: “Come divorziare con o senza battaglie legali, tempi e vantaggi economici“.