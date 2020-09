Come divorziare con o senza battaglie legali, tempi e vantaggi economici dopo aver pronunciato, magari tanti anni prima, il fatidico sì. Perché il matrimonio può rivelarsi alla lunga una gabbia dalla quale può essere difficilissimo uscire. E questo chiaramente quando, giorno dopo giorno, ci si accorge che non ci sono più le ragioni ed i presupposti per continuare a stare insieme.

Divorzio non consensuale, i tempi sono sempre lunghi se non biblici

I tempi su come divorziare possono essere lunghi, se non biblici, quando la richiesta di sciogliere il vincolo del matrimonio ricorrendo alla legge non è consensuale. Quelli del divorzio non consensuale, inoltre, si allungano ulteriormente quando ci sono di mezzo i figli per i quali un giudice deve decidere per l’affidamento.

I tempi per sciogliere il legame sono invece più sostenibili e più sopportabili quando la coppia non ha figli e la richiesta di divorzio è consensuale. Ma spesso anche in questo caso è bene non farsi illusioni in quanto i tempi per divorziare rischiano di allungarsi. Per esempio se la coppia dallo scioglimento del legame punta ad ottenere, senza cedere, degli importanti vantaggi economici.

Come divorziare con o senza battaglie legali, tempi e vantaggi economici sono sempre da valutare

Giusto per fissare le idee su come divorziare, i tempi ed i costi del divorzio consensuale, che è detto anche divorzio congiunto, in genere si dimezzano rispetto al divorzio giudiziale. Quest’ultimo è infatti quello che porta spesso a lunghe ed estenuanti battaglie legali.

Inoltre, pure con il divorzio consensuale ci sono vantaggi ed anche svantaggi economici da valutare. A partire dall’assegno di mantenimento del coniuge che verserà poi, a divorzio avvenuto, all’ex partner che si trova nelle condizioni economiche peggiori. E passando per l’assegnazione della casa coniugale e per la divisione dei beni comuni.

I costi del divorzio consensuale sono decisamente più contenuti, rispetto a quello giudiziale, in quanto la coppia può evitare di pagare la parcella all’avvocato. In tal caso, infatti, la coppia può preparare singolarmente la propria dichiarazione e presentarla all’ufficiale dello stato civile.