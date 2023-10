La nuova Ferrari da urlo, ecco quanti cavalli ha e quanto costa l’ultima supercar del Cavallino

La Ferrari Roma Spider è l’ultima supercar nata a Maranello. Le caratteristiche del motore V8 sono da capogiro e le prestazioni da paura, come d’altronde il prezzo.

Negli ultimi anni non sono mancate le delusioni per la scuderia Ferrari in Formula 1. Per fortuna sono state mitigate, solo parzialmente, dalla storica vittoria ottenuta a Le Mans con la nuova hypercar. Tuttavia il successo del marchio del Cavallino non conosce sosta e continua a crescere nel segmento delle auto sportive da strada. Lo dimostra anche l’ultima arrivata, la Ferrari spider Roma.

La nuova Ferrari da urlo, per la nuova spider del Cavallino

La Ferrari spider Roma riprende le linee pulite e sinuose già ammirate sulla coupé da cui deriva. Però il tettuccio in tela e movimento a scomparsa offre una ventata di freschezza per gli amanti dei capelli al vento mentre guidano. Il tettuccio è stato realizzato in cinque strati di materiale sartoriale e si apre in soli 13,5 secondi fino a 60 km/h. Questo accessorio contribuisce a dare ulteriore brivido allo stile già da mozzafiato della vettura. Erano 54 anni che Ferrari non proponeva un modello con il tettuccio in tela. Questa scelta ha portato alla scelta di progettare il modello con un motore posto anteriormente.

Un motore da 620 CV di potenza per emozioni da brivido

La nuova Ferrari da urlo, sotto il cofano ha un potentissimo V8 biturbo da 3,9 litri in grado di erogare 620 CV e 760 Nm di coppia. Numeri da hypercar che consentono alla Ferrari spider Roma di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi e 32 metri, con velocità massima di 320 km/h. Per raggiungere i 200 km all’ora occorrono meno di 10 secondi e solamente 130 metri. Il cambio a 8 marce a doppia frizione permette di sfruttare al meglio la potenza del motore in ogni frangente, donando emozioni da vera regina della strada.

Un sogno a sette cifre per pochi fortunati

Con le sue prestazioni da brivido e il comfort di altissimo livello, la nuova Ferrari Roma spider si pone come punto di riferimento tra le sportive cabrio di lusso. Per potersi permettere il piacere di guidarla, bisogna però essere disposti a spendere almeno 250.000 euro. Un prezzo non certo per tutte le tasche, ma giustificato dal valore tecnologico e dalle sensazioni uniche che solo una Rossa sa regalare.

Se il prezzo della Ferrari Roma è alla portata di pochi, invece Musk taglia il prezzo della Tesla Model 3. Il modello ha subito una bella sforbiciata al listino. L’obiettivo è di rendere meno esclusiva quest’auto e più alla portata di tutte le tasche per vendere più modelli. E i risultati sembrano dargli ragione.