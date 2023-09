Musk taglia il prezzo della Tesla Model 3 negli USA, ma la performance del titolo sbalordisce

La berlina elettrica di Elon Musk diventa ancora più accessibile nel mercato americano, mentre in Europa la concorrenza cinese si fa sempre più agguerrita. Intanto il titolo Tesla sale alle stelle.

Il mercato delle auto elettriche nel mondo è in continua evoluzione e presenta delle opportunità e delle sfide sia per i produttori che per i consumatori. La Tesla Model 3 è una delle protagoniste di questo scenario ed in USA la Casa ha deciso per una sforbiciata al prezzo di listino. L’obiettivo è spingere ancora di più ricavi e utili che nell’ultimo trimestre del 2022 e nei primi due del 2023 sono cresciuti.

Musk taglia il prezzo della Tesla Model 3

La Tesla Model 3, la berlina elettrica più venduta al mondo, ha subito un taglio di prezzo negli Stati Uniti, di quasi 5.000 dollari. Si tratta della seconda riduzione in meno di un anno, dopo quella di ottobre 2022. Il motivo di questa mossa è da ricercare nella strategia di Elon Musk, il fondatore e CEO di Tesla. Musk punta a rendere i suoi veicoli sempre più accessibili e competitivi nel mercato delle auto elettriche.

La Tesla Model 3 è infatti il modello più economico della gamma Tesla. Si tratta di una berlina compatta a quattro porte, con una batteria da 60 kWh che le garantisce un’autonomia di 423 km nel ciclo EPA. Per ora però, lo sconto del listino non sembra essere previsto in Europa. La Tesla Model 3 in Italia per ora parte da un prezzo di listino che supera i 41.000 euro. Anche se grazie agli incentivi il costo dell’auto si riduce di qualche migliaio di euro.

Il titolo in Borsa intanto conosce alterne vicende

Se i conti di Tesla vanno bene, i prezzi in Borsa fanno capricci. Il titolo, quotato alla Borsa USA Nasdaq, è quotato anche sul nostro listino da qualche anno (Isin: US88160R1014). Quindi un risparmiatore che volesse puntare sulle azioni della casa automobilistica USA può comprare le azioni direttamente sul nostro listino.

I prezzi hanno avuto una impennata fenomenale da marzo 2020 a novembre 2021, passando da circa 25 euro a 350 euro ad azione. Una performance mostruosa ma che è andata di pari passo con i rialzi dei titoli tecnologici. A fine 2021 è iniziato il calo durato 12 mesi che ha portato i prezzi a gennaio di quest’anno a quota 100 euro circa. A questo punto l’azione ha ripreso a correre e nei primi 9 mesi del 2023 ha guadagnato quasi il 150%. Al momento della stesura di questo articolo l’azione scambia a circa 250 euro.

Conviene puntare sul titolo Tesla adesso

Poiché Musk taglia il prezzo della Tesla Model 3, c’è da attendersi che in USA le vendite aumentino come accaduto da ottobre 2022. Effettivamente con la crescita di ricavi e utili è ripresa anche la corsa dei prezzi in Borsa. Ovviamente la performance positiva passata non è garanzia di crescita anche per il futuro, però potrebbe aiutarci a fare selezione sui titoli su cui puntare.