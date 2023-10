ll nuovo Buono delle Poste che promette interessi più alti: ecco quanto rende investendo 15.000 euro

Poste Italiane ha lanciato il nuovo Buono fruttifero 4 anni Plus che garantisce interessi lordi del 3% annui. Ma quanto si guadagna investendo 15.000 euro nel nuovo prodotte di Poste italiane?

Addio al Buono fruttifero 3 anni Plus. Dal 5 ottobre non è più sottoscrivibile. Al suo posto arriva il nuovo prodotto di Poste italiane il 4 anni Plus. Non solo il nuovo Buono ha una durata maggiore di un anno rispetto al precedente, ma ha anche un rendimento più elevato del 50%. Scopo di questo prodotto è fare concorrenza ai sempre più numerosi conto deposito e ai BTP, in particolare al nuovo BTP Valore.

ll nuovo Buono delle Poste adesso dura 4 anni invece di 3

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un forte rialzo dei tassi di interesse. Le Poste italiane per mantenere competitivi sul mercato i propri Buoni fruttiferi hanno dovuto aumentatore progressivamente i rendimenti. Con l’ultimo arrivato, il Buono 4 anni Plus, il rendimento sale al 3% annuo lordo. Questo rendimento è maggiore del 50% rispetto a quello del vecchio 3 anni Plus, che era al 2% annuo lordo.

ll nuovo Buono fruttifero ha una durata di 4 anni, contro i 3 anni del precedente e un rendimento lordo annuo del 3%. Anche per questo Buono come per gli altri, l’imposizione fiscale è agevolata ed è al 12,5%. La capitalizzazione interessi avviene ogni anno, ma questi vengono pagati solamente alla scadenza del quadriennio. Quindi è possibile disinvestire i soldi in qualsiasi momento senza penalizzazione, ma si perderanno gli interessi maturati fino a quel momento.

Ecco quanto rende il Buono 4 anni Plus investendo 15.000 euro

ll nuovo Buono delle Poste promette interessi più alti, ma quanto più alti? Calcolatrice alla mano, facciamo una simulazione investendo 15.000 euro. Prendiamo questa cifra ad esempio perché secondo Banca d’Italia la media dei soldi depositata sui conti correnti delle famiglie è di circa 15.000 euro. Quindi investendo per 4 anni 15.000 euro, si otterrebbero circa 1.800 euro di interessi lordi. Detraendo l’imposta fiscale ecco che il nostro risparmiatore si metterà in tasca circa 1.647 euro netti.

È tanto o è poco? Proviamo a confrontarlo con un investimento di 4 anni in uno dei migliori conti deposito. Al momento della scrittura dell’articolo Banca Illimity offre un rendimento lordo del 5,75% per depositi vincolati di 48 mesi, 4 anni. Grazie a questo tasso un investimento di 15.000 euro frutta un capitale netto a scadenza di ben 1.940 euro.

Mai basarsi solo sul rendimento per scegliere l’investimento

Naturalmente le garanzie offerte da un conto deposito sono ben diverse da quelle offerte dei prodotti postali. Specialmente se la cifra è superiore ai 100.000 euro, limite oltre il quale i Fondo interbancario di tutela dei depositi non garantisce il rimborso. Quindi, prima di scegliere l’investimento da fare, qualunque esso sia, occorre sempre valutare tutti i pro e i contro. E soprattutto occorre avere ben chiaro l’obiettivo finanziario che si intende raggiungere.