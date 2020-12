Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Durante il lockdown totale, chiusi in casa, i più si sono dilettati ai fornelli. Qualcuno si è concentrato maggiormente sulla pizza, scatenando una vera e propria corsa al lievito di birra. Altri hanno preferito dedicarsi alla cura del giardino o al bricolage. Altri ancora hanno colto l’occasione per fare più attività fisica. E poi c’è lui, Lupo, un bambino di 9 anni che ha pensato di dare un proprio contributo di carattere ludico nella lotta al Covid 19.

La notizia virale del videogioco anti-Covid inventato da questo bambino italiano

Lupo è un bambino di Binasco, nel milanese. Frequenta ancora le elementari, ma ha le idee già molto chiare e lo sguardo al futuro. Idee e soprattutto interessi. Infatti Lupo di interessi ne ha davvero tanti: grafica, tecnologia, chitarra, karate, sci e molto altro. Come ad altri bambini, purtroppo, anche a lui è stata negata la possibilità di relazionarsi a scuola per quasi un anno. Ma Lupo non si è perso d’animo. Al contrario, ha approfittato della pausa forzata della pandemia per ingegnarsi, a modo suo, nella lotta al virus. Così, si è messo all’opera e ha creato un videogioco dal nome “Cerba-20 vs Covid 19”. La notizia virale del videogioco anti-Covid inventato da questo bambino italiano ha fatto subito presa sulla stampa nazionale e internazionale. Non meno rilevante è stata la diffusione di questa trovata sui social, dove c’è stata una pioggia di condivisioni.

La navicella Cerba-20 impegnata a sconfiggere il virus

Il videogioco non è stato difficile da programmare per Lupo. Nonostante la giovane età, il bambino prodigio ha messo a frutto le sue competenze informatiche avvalendosi di Scratch. Questo altro non è che un ambiente di programmazione che ha consentito a Lupo di realizzare il videogioco in poco tempo e a costo zero. Protagonista di questa invenzione ludica è Cerba-20, una navicella spaziale impegnata a distruggere il Covid. Lupo, che di creatività ne ha da vendere, ha presentato al mondo la sua creazione tramite un proprio canale YouTube, dove condivide altre idee originali. A nostro avviso è una piccola testimonianza di come si possa fare tanto con tanto poco. Bravo Lupo!