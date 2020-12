Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ospitare in casa un animale domestico vuol dire avere la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile. Non soltanto per ciò che può sembrare ovvio, come ad esempio la compagnia e l’amore che si riceve, ma anche per altri fattori non altrettanto scontati.

Condividere i propri spazi con un animale cambia completamente il modo in cui ci approcciamo al mondo. Ospitare e accudire un amico a quattro zampe, ma anche un altro tipo di animale, regala un’esperienza educativa che non ha eguali.

L’importanza del cucciolo per i bambini

Dunque, avere un amico a quattro zampe vuol dire imparare ad amare e ad accudire un altro essere vivente. Proprio per questo, sono in molti a consigliare di far crescere i propri figli in una casa dove sono presenti animali.

La sensibilità e la capacità di sviluppare empatia cresce a dismisura nei bambini che sanno condividere la casa con un altro essere vivente di specie diversa. Sono tanti gli esperti che dicono come i cani, i gatti, e tutti gli animali in genere, insegnano al padrone più di quello che imparano.

Infatti, chiunque li ospiti impara qualcosa che raramente si può apprendere altrove. Ovvero amare in modo incondizionato e senza nulla in cambio.

Insegnare un principio del genere ai propri figli è il più bel regalo che un genitore possa donare. Proprio per questo, in molti, si interessano, ad esempio, alla razza di cane o di gatto adatta ai bambini. Altri invece, per un motivo o per un altro, non hanno intenzione di prendere questi comuni animali e, dunque, sono alla ricerca di altre soluzioni, sempre consone e adatte ai propri figli.

Ecco, dunque, svelato l’animale domestico più adatto da scegliere se in casa ci sono bambini.

Il porcellino d’india

Conosciuto come cavia, o anche porcellino d’india, questo roditore rappresenta la scelta ideale se si sta cercando un compagno per i propri figli.

Si tratta, infatti, di animali molto timidi e introversi, ma capaci di scaturire tantissima curiosità negli occhi di chi li guarda. Accudire e crescere un porcellino d’india potrebbe rivelarsi molto educativo per un bambino.

Infatti, ci sono molte accortezze da dover prendere ma, allo stesso tempo, è un animale che dona molte soddisfazioni. Si affeziona al padrone e, con il tempo, è in grado di aprirsi molto.

Proprio per questo i bambini possono apprendere come prendersi cura di qualcuno e, con il tempo, di goderne le conseguenze. È una scelta di cui nessuno si pente.

Ecco, quindi, svelato l’animale domestico più adatto da scegliere se in casa ci sono bambini.