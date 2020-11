“Casa dolce casa”. Chi di noi non ama tornare nel proprio focolare domestico e trovare un ambiente accogliente e dall’aspetto piacevole? Un bel arredamento, dei quadri suggestivi e i souvenirs degli ultimi viaggi fatti nei posti esotici contribuiscono sicuramente a rendere la nostra casa un piccolo angolo di paradiso in terra. Ma a volte serve qualcosa di più per far apparire più originali e graziose le mura domestiche.

Come fare per creare un ambiente ancora più bello e accattivante agli occhi degli amici e dei vicini con pochi euro?

Riciclare oggetti vecchi è un’idea brillante. Ma anche usare oggetti di tutti i giorni che spesso teniamo nel cassetto può essere d’aiuto. Per esempio è possibile creare un incantevole soprammobile grazie alle candele. Sì, proprio con le candele quel vecchio mobile in sala da pranzo finirà subito sotto l’occhio incuriosito del nostro ospite. Vediamo allora come abbellire casa a costo zero o al massimo con pochi euro.

Come abbellire casa a costo zero? Cosa serve per fare un soprammobile con la cera?

Grazie a una bottiglia di vetro da un litro o anche più grande e qualche candela si otterrà un risultato sorprendente. La cosa importante è usare tante candele di diversi colori e anche diversi profumi. Qual è dunque il procedimento? Prendiamo una candela colorata e la infiliamo nella bottiglia vuota, poi la accendiamo e la lasciamo accesa finché non si sarà completamente sciolta la cera. Una volta che la candela sarà finita, prenderemo un’altra candela colorata e procederemo allo stesso modo. E così via. L’ideale è usare circa una dozzina di candele colorate e profumate in modo tale che la bottiglia non diventi troppo ingombrante.

Quanti soldi servono per fare una bottiglia con la cera colorata?

Pochi, davvero pochi. Con circa 3 euro possiamo comprare un pacco di candele e creare il nostro soprammobile che lascerà di stucco i nostri visitatori. I vecchi detti non sbagliano mai: “le cose semplici sono le più belle”.