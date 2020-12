Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si pensa alla cucina sarda, raramente si assoceranno ricette dolci, tolte magari le seadas. Eppure, la cucina sarda è fatta anche di dolci molto buoni e i cardinali sardi alla crema, dolcetti della tradizione, sono uno di questi dolci.

Somigliano ai muffin e sono bagnati di alchermes che donano alla superficie un colore rosso, proprio come la porpora cardinalizia.

Vediamo quindi come preparare i cardinali sardi alla crema, dolcetti della tradizione sarda che uniscono la bontà della crema pasticcera al gusto deciso dell’alcolico.

Ingredienti

350 gr di farina;

4 uova;

250 gr di zucchero;

100 gr di olio di semi di mais;

100 gr di latte;

1 bustina di lievito;

scorza di limone;

600 gr di latte;

un uovo;

120 gr di zucchero;

60 gr di maizena;

estratto di vaniglia;

150 gr di alchermes;

150 gr di acqua;

50 gr di zucchero;

zucchero a velo.

Cardinali sardi alla crema, dolcetti della tradizione

Unire le uova e lo zucchero e sbatterle insieme. Quando il composto sarà spumoso e raddoppiato di volume, aggiungere la farina setacciata col latte, l’olio di semi di mais e la bustina di lievito.

Grattugiare quindi la scorza di limone e aggiungerla al composto che si avrà ottenuto.

Riscaldare il forno a 170° statico. Mettere il composto in stampini da muffin e infornare per circa 25-30 minuti circa, farà fede la prova stecchino.

Fare quindi la crema.

Riscaldare il latte in un pentolino e portare quasi a bollore. Montare quindi l’uovo con lo zucchero, aggiungere la maizena e l’estratto di vaniglia. Aggiungere quindi il latte caldo e mescolare bene. Rimettere la crema nel pentolino e portare a bollore finché non si addenserà per bene. Far raffreddare.

Far bollire l’alchermes con l’acqua e lo zucchero.

Togliere la parte centrale dei muffin per ottenere dei conetti che ricorderanno il cappello dei cardinali. Mettere lo sciroppo di alchermes all’interno del muffin e riempire i dolcetti con la crema. Inzuppare le punte ottenute nell’alchermes e posizionarle sopra i muffin.