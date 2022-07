La moda chiama e gli appassionati rispondono! È successo anche quest’anno e tra le numerose tendenze per l’estate 2022 ci sono stati anche tanti ritorni dal passato. Non a caso, il vintage è più in voga che mai e non solo tra gli amanti del genere. Il tema del “revival” sta coinvolgendo donne e uomini di tutte le età.

Abiti e accessori molto apprezzati nei decenni scorsi, ora vengono riproposti dalle case di moda. D’altronde, ci sono dei capi d’abbigliamento davvero versatili che s’indossano facilmente al mare ma anche nelle cerimonie più eleganti. Insomma, un vero affare da non perdere!

Il successo del vintage, però, non si riscontra solo nell’abbigliamento, ma anche il mondo delle calzature. Non a caso, a fare capolino in spiaggia e in città, tornano delle scarpe davvero inaspettate: parliamo dei classici zoccoli in legno. Ciabatte resistenti e con la suola interamente in legno che i nostri nonni e genitori indossavano quotidianamente. Sono proprio queste le scarpe che stanno spopolando nell’ultimo periodo. In verità, la notizia ha sorpreso tutti ma tornano di moda queste scarpe, considerate retrò e fuori moda. Infatti, ora vengono sfoggiate dalle celebrities del jet set in moltissime occasioni. L’ultima showgirl italiana, in ordine di tempo, immortalata con queste scarpe del passato, è Ilary Blasi. La conduttrice ha rilanciato gli zoccoli postandoli in una delle sue stories sui social.

La notizia ha sorpreso tutti ma tornano di moda queste scarpe comode che stanno bene a donne e uomini, ideali per piedi difficili

Seppur della stessa “famiglia”, gli zoccoli classici non vanno confusi con i clogs (modello sabot), tornati in auge già durante l’estate scorsa.

C’è chi li ama e chi li odia, ma gli zoccoli classici in legno conquistano sempre di più il cuore di tanti giovani. Inoltre, sono modelli che stanno bene sia agli uomini che alle donne. In verità non si presentano molto morbidi, tuttavia grazie alla suola larga e alla stringa superiore, il piede riesce a muoversi liberamente. Dunque, gli zoccoli in legno sono perfetti anche per chi ha la necessità di non stringere troppo i piedi in calzature troppo fascianti. Questo tipo di calzature si può indossare facilmente sia al mare che per completare outfit casual e comodi, ideali per il tempo libero.

