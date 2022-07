Capita, specie d’inverno, di mettere qualche chilo di troppo. Per esempio perché quando fa troppo freddo si salta l’attività fisica giornaliera. Si tratta di un errore comune e diffuso che, pur tuttavia, si può pagare a caro prezzo qualche mese dopo. Ovverosia, quando arriverà l’appuntamento con la prova costume.

Allora si cerca spesso di rimediare, sbagliando, con le cosiddette diete lampo, che magari portano ai risultati sperati, ma che non fanno per niente bene alla salute. In quanto la perdita di peso deve essere sempre non solo graduale, ma anche guidata e coordinata con il supporto e la competenza di un nutrizionista. Insomma, i regimi alimentari fai da te per perdere peso sono sempre sconsigliati.

Detto questo, vediamo allora quali errori non commettere per chi vuole dimagrire. Altrimenti poi si stressa così tanto il fisico che i chili persi in breve tempo si recuperano con gli interessi. Tornando così a un punto di partenza che è addirittura peggiore di prima. Si tratta, nello specifico, del cosiddetto effetto yo-yo.

Quali sarebbero tutti gli errori da non fare per perdere peso con il rischio di recuperare i chili con gli interessi

Nel dettaglio, la prima regola aurea per perdere peso è quella di non saltare mai i pasti. Così come andrebbero evitate sempre le diete che non sono bilanciate. Per rendere l’idea, la dieta che azzera i carboidrati è sbagliata. Così come lo è quella che azzera le proteine oppure i grassi.

Questa è la risposta su quali sarebbero tutti gli errori da non fare per perdere peso. Ma non finisce qui, in quanto l’altra regola aurea per perdere peso in maniera graduale e sostenibile è quella di mangiare sempre poco, e di mangiare spesso. Distribuire il fabbisogno calorico giornaliero in cinque pasti. Ovverosia, la colazione, che non si deve mai saltare, lo spuntino, il pranzo, la merenda e, infine, la cena.

Quali sono le altre abitudini sbagliate per dimagrire

In più, ci sono pure altre abitudini che potrebbero rivelarsi sbagliate per perdere peso. A partire dal consumo di tutti quei prodotti pubblicizzati come “bruciagrassi”, passando per il seguire una dieta che è a base di tutti quei cibi che vengono pubblicizzati come ‘light’.

Inoltre, non aiutano a perdere peso le cene fatte troppo tardi e, in generale, come sopra accennato, pure la troppa fretta nel voler dimagrire. Infine, per la perdita di peso graduale e sostenibile occorre stare alla larga, tra l’altro, dalle bevande alcoliche e da quelle zuccherate.

Approfondimento

