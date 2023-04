Smaltire le abbuffate di Pasqua e rimettersi in forma per la prova costume? Questi 4 trucchetti funzionano davvero secondo la scienza

Siamo quasi alla fine delle grandi mangiate di Pasqua e Pasquetta. È il momento di rimettersi a regime e tornare ad allenarsi per smaltire le calorie ingerite. Come farlo per perdere peso velocemente? Con questi 4 trucchetti che secondo la scienza funzionano alla grande.

La Pasqua è una delle feste più belle dell’anno. Prepariamo grigliate perfette seguendo i consigli degli chef. Incontriamo amici e parenti. Ne approfittiamo per una gita fuori porta. Purtroppo, però, è anche una delle festività più impegnative per il fisico e per chi tiene alla linea. Molti rischiano infatti di vanificare tutto il lavoro fatto nei mesi precedenti per prepararsi alla prova costume. Ma niente paura. Per smaltire le abbuffate di Pasqua e rimettersi in forma molto velocemente esistono addirittura 4 trucchetti. Trucchetti che secondo accreditate ricerche scientifiche funzionano davvero e ci permetteranno di massimizzare i risultati degli allenamenti.

L’eterno dilemma tra corsa e camminata veloce: cosa dice la scienza

Online possiamo trovare pagine e pagine relative a questa domanda: fa dimagrire più in fretta correre o camminare velocemente? Ebbene non esiste una risposta univoca, se non che entrambe possono apportare benefici alla salute cardiovascolare e farci perdere peso. Tutto è legato al nostro stato di forma. Se siamo ben allenati possiamo puntare sul running che potrebbe farci arrivare al risultato in tempi minori. Se abbiamo superato i 50 o i 60, forse è meglio la camminata perché stressa meno tendini o articolazioni. L’alternativa vincente, però, è quella di alternare le due attività. È il segreto dell’allenamento di Jennifer Aniston e come possiamo ben vedere il risultato è incredibile.

Meglio allenarsi la sera o la mattina?

L’altro grande quesito è quello su qual è il momento migliore della giornata per fare attività. In questo caso la risposta potrebbe darcela il nostro corpo. Allenarsi la mattina potrebbe aiutarci a bruciare più grassi e a migliorare l’umore. Di contro potrebbe imporci un riscaldamento più lungo e potrebbe lasciarci a corto di energie. Allenarsi la sera, invece, potrebbe essere utile per smaltire lo stress e per combattere alcune cattive abitudini che fanno ingrassare. L’unica nota negativa è che potrebbe allo stesso tempo influire sul sonno.

Usiamo la musica giusta per fare gli esercizi

La scienza ha dimostrato che la musica ha effetti incredibilmente positivi sul cervello e sul corpo. Lo stesso vale per l’allenamento. Scegliere canzoni che vanno allo stesso tempo degli esercizi può portarci due benefici. Il primo è quello di aumentare il livello delle prestazioni. Il secondo è quello di farci sentire meno la fatica.

Smaltire le abbuffate di Pasqua e rimettersi in forma? Proviamo questi 2 trucchetti geniali

Ci sono altri due trucchetti per smaltire le tossine e le calorie dei pranzi di Pasqua e Pasquetta. Il primo è quello di creare una routine di allenamento. Iniziamo a fissare dei giorni fissi per fare attività. Non soltanto il corpo risponderà positivamente e miglioreremo il metabolismo. Ne beneficerà anche il nostro cervello che rilascerà preziosissime endorfine.

L’ultimo trucco è quello di allenarsi in compagnia. Molti lo sconsigliano ma uno studio dell’Università di Oxford sottolinea che fare attività insieme agli altri diminuisce la percezione della fatica. E rende di fatto l’allenamento più piacevole ed efficace.