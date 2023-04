3 banche che hanno trascinato al rialzo il Ftse Mib. Quale futuro per BPER Banca, FinecoBank e Intesa Sanpaolo.

Ottima chiusura settimanale con l’indice principale di Piazza Affari che ha guadagnato circa lo 0,9%. Il rialzo, però, non è stato diffuso con 16 azioni che hanno chiuso in territorio negativo. D’altra parte, però, ci sono state 3 banche che hanno trascinato al rialzo il Ftse Mib: BPER Banca, FinecoBank e Intesa Sanpaolo. Quale potrebbe essere il futuro per questi titoli azionari che hanno tra il 3,5% circa e il 5% circa? Nonostante i forti rialzi, il futuro non è certamente garantito per qualcuno di questi titoli. Le quotazioni, infatti, potrebbero essere arrivate al capolinea del rialzo in corso.

Tra le 3 banche che hanno trascinato al rialzo il Ftse Mib, BPER Banca è il titolo messo meglio

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 14 aprile in area 2,51 €, in rialzo del 4,67% rispetto alla seduta precedente.

Già qualche giorno fa questo titolo era stato tra quelli che avevano guidato il rialzo di Piazza Affari. La storia si ripete, ma questa volta con un bonus derivante dalla rottura dell’importantissima resistenza in area 2,486 €. A questo punto, quindi, non dovrebbero esserci più ostacoli lungo il percorso che porta al prossimo obiettivo in area 2,82 €. Su questo livello, poi, si potrebbe decidere il futuro periodo del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni. La rottura di area 2,82 € in chiusura di giornata potrebbe fare scattare un ulteriore rialzo verso area 3,154 €.

Ovviamente una chiusura sotto area 2,486 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Il rialzo di FinecoBank potrebbe essere giunto al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 14,805 €, in rialzo del 4,52% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Ribadiamo quanto già scritto in un precedente articolo e cioè che il raggiungimento della massima estensione rialzista potrebbe favorire un ritracciamento delle quotazioni.

Le azioni Intesa Sanpaolo sono chiamate a una prova di forza per continuare nel loro rialzo

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 14 aprile a 2,4685 €, in rialzo del 3,37% rispetto alla seduta precedente.

Dopo oltre un mese le azioni della banca guidata da Carlo Messina presentano una forza relativa superiore a quella del Ftse Mib. Questo dovrebbe aiutare il titolo a superare il forte ostacolo in area 2,515 €, un livello che già in passato ha frenato le ambizioni rialziste. Solo oltre questo livello, quindi, le azioni Intesa Sanpaolo potrebbero accelerare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

In caso contrario si potrebbe assistere a un nuovo ritracciamento.