Dalle umili origini sino a una vita lussuosa, fra mega ville e guardaroba griffati, Georgina Rodriguez si racconta. Lei oggi è un’influencer, una ballerina, mamma e moglie del celeberrimo Cristiano Ronaldo. Proprio il loro incontro ha cambiato il destino di entrambi, che oggi hanno formato una famiglia numerosa in attesa di altri due gemelli. Tutto questo e di più fa parte della serie Netflix uscita il 27 gennaio 2022. È stato subito un grande successo, conquistando le classifiche dei contenuti più visti sulla piattaforma. Al momento si trova, infatti, in seconda posizione in Italia e non accenna a scendere dal podio.

Una serie breve ma intensa

La serie che racconta la vita della superstar Cristiano Ronaldo si chiama Soy Georgina. Questa si sviluppa in 1 stagione con 6 episodi di circa 45 minuti ciascuno. Questo basterà per scoprire la storia di una donna che si impegna per uscire dalla povertà, sinché non incontra il suo “principe azzurro”. In effetti, sembra una storia uscita dalle fiabe, ma è tutto reale ed è proprio questo che rende lo show così speciale.

La moglie di Ronaldo in questa serie Netflix di cui è protagonista e che sta facendo impazzire gli italiani

Il primo episodio si intitola “Il giorno che mi ha cambiato la vita…”. Evidentemente si riferisce all’incontro fortuito con Cristiano Ronaldo. Lei era una commessa in un negozio Gucci, dove il bomber stava facendo shopping. Saranno i due a raccontare di quel magico incontro e di quanto le cose siano cambiate da quel momento in avanti. Dopo questa parentesi sentimentale, facciamo un tuffo nello sfarzo della vita di Georgina. Già nel primo episodio Georgina ci porta con lei nell’atelier di Jean Paul Gaultier per partecipare al Festival di Cannes.

Nel secondo invece, assistiamo a un viaggio in yacht improvvisato per andare a vedere la Formula 1. Poi, viaggi a Budapest, Maiorca e infine Jaca, la città natale di Georgina, la moglie di Ronaldo. Qui scopriremo le origini umili di una famiglia come tante. Ma la nostra eroina non si lascia abbattere e si trasferisce a Madrid facendo il meglio che può, anche se all’inizio non aveva i soldi per aria condizionata o riscaldamento.

Dopo un tuffo nel passato, la serie si conclude con uno sguardo al futuro. Scopriremo infatti quali sono i progetti di Georgina e della sua famiglia. Un modo per salutare questa famiglia così speciale e pur sempre una famiglia come le altre.

