Avere delle certezze nella vita è importante. Nel cambiare delle tendenze della moda ci sono dei capi che non passano mai. L’importante è saperli rinnovare nel modo giusto. È per questo che la moda donna invernale 2021 proclama l’ossessione degli abiti in maglia protagonisti della seduzione. I nuovi modelli creati dagli stilisti lasciano davvero a bocca aperta. Ognuno ha aggiunto un dettaglio che rende un semplice vestito in maglia uno spettacolo.

Quindi non soltanto un vestito comodo, morbido e caldo. La maglia non è più solo da indossare in ufficio o mentre si porta il cane a passeggio. Questi abiti si vestono di una luce nuova, fino a diventare perfetti abiti da sera eleganti e chic.

Quest’anno la maglia è caratterizzata da un filato con intrecci complessi. Ma il tessuto resta morbido, tridimensionale e avvolgente. Ma dimentichiamoci i vestiti larghi e senza forma. Anche i vestiti in maglia aderiscono al corpo femminile e puntano a mettere in risalto le forme. Quindi, dall’abito comodo che copre si passa a quello che svela il corpo. E vediamo come indossare in modo tutto nuovo i vecchi abiti in maglia.

Cerchiamo un vestito adatto al passaggio tra estate e autunno? Allora scegliamo un coordinato in maglia con gonna o pantalone. Un maglione leggero o un top spezzano la silhouette e mettono in risalto il punto vita. Mentre la gonna e il pantalone si allungano fino ai piedi e slanciano la figura. Questo tipo di completo in maglia può anche essere composto da due pezzi differenti. L’importante è abbinare i colori giusti e tessiture simili. Per una guida si può consultare l’articolo Mai abbinare questi colori per non cadere nel cattivo gusto ed essere sempre chic.

Se vogliamo come protagonista la seduzione scopriamo le spalle e mettiamo in evidenza il decolleté. Scegliamo un abito in maglia di colore bianco o nero. Il collo deve essere ampio e mostrare completamente le spalle. La casa di moda Ferragamo, per esempio, propone un collo dal risvolto importante e uno spacco alto fino a metà coscia. Basta questo per svecchiare un abito in maglia vecchio chiuso da tempo nell’armadio.

E che dire dei maglioni in lana con le grosse trecce da marinaio? I vestiti in maglia riprendono questa moda e allungano il maglione fino al polpaccio. Il decoro intrecciato dona quel qualcosa in più e mette in risalto le linee del corpo femminile. Il top è indossare questo capo con un cinturone alto, meglio se nero e di pelle. E se siamo indecisi sul colore, l’opzione migliore sono tutte le sfumature del bianco e del panna. L’eleganza è assicurata.