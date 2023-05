Se il tavolo da giardino o balcone si è arrugginito e anche le sedie, ecco 3 rimedi veloci per farli ritornare come nuovi

Avete tirato fuori, dalla cantina o dal garage, il vostro tavolino da giardino e balcone e avete trovato della ruggine? Può capitare, dopo qualche mese di inutilizzo. Qualcuno, magari, pensa, a torto, che siano ormai da buttare, in realtà non è così. Si può far ritornare, come nuovi, sia sedie, sia tavolino, usando un semplice rimedio della nonna, molto utile. Ecco quale

Che belle queste giornate di sole che stanno portando caldo e, soprattutto, la voglia di prendere e andare in giro per l’Italia. Del resto, vista la bellezza che caratterizza il nostro Paese, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Qualunque sia la meta del nostro viaggio, sicuramente ne sarà valsa la pena e non solo per le sue bellezze geografiche.

Tanti, nel fine settimana, fanno le gite fuori porta all’insegna del gusto. Ovvero, vanno nelle località per assaggiare qualche piatto tipico locale. Tutto molto bello, per chi se lo può permettere. Purtroppo, molti non si spostano, sia per una questione economica, sia per impegni famigliari. Per questo, anche rilassarsi, in giardino o sul balcone, non è una cattiva idea.

Per chi non può spostarsi da casa, il tavolino sul balcone o in giardino è una soluzione ottima per stare all’aperto

Insomma, è arrivato il momento di aprire il tavolino, di ferro, di legno o di plastica, che abbiamo comprato qualche tempo fa. E che, per nove mesi, lo abbiamo lasciato chiuso in cantina o in garage. Con tanto di sedie, dove potersi accomodare, con i nostri cari, per gustarci un caffè.

Guardando, tra l’altro, qualcosa che non siano i muri della nostra cucina. Certo, c’è sempre il problema delle zanzare, ma abbiamo imparato che possiamo prevenire il loro arrivo con un trucco molto utile della nonna.

Come comportarsi se il tavolino o le sedie sono arrugginite durante l’inverno

Magari, circondati da tanti bei vasi di fiori se siamo stati bravi a non commettere alcuni errori che si potrebbero fare in primavera. Insomma, tutto è apparecchiato per godere di un po’ di aria all’aperto.

Però, se il tavolo da giardino o balcone si è arrugginito potrebbe essere un problema. Che non è così insolito, nel senso che potrebbe capitare, dopo mesi, di ritrovarci tra le mani un tavolo o delle sedie con delle tracce di ruggine. Che fare? Prima di andare a comprarne dei nuovi, proviamo questi 3 trucchi molto facile, ereditato dalla nonna.

Se il tavolo da giardino o balcone si è arrugginito, prova a fare così per risolvere il problema

Uno dei rimedi che viene suggerito per togliere la ruggine è quello della soda caustica. Dovremo impastarla con dell’acqua fino a che diventi spessa. La passiamo sul tavolo in metallo, la lasciamo lavorare per 30 minuti e poi puliamo. Dovrebbe funzionare. Ricordiamoci sempre di leggere le avvertenze dei produttori prima di usare qualsiasi soluzione.

C’è chi usa anche limone e sale. Dobbiamo spargere quest’ultimo dove c’è la ruggine e poi prendere un panno, che avremo bagnato con del succo di limone e passare il tavolo. Anche il bicarbonato o lo zucchero, con la cipolla potrebbero essere d’aiuto. Tagliamo una cipolla in due e ci mettiamo sopra, a seconda, o bicarbonato o zucchero di canna. Strofiniamo, continuando ad aggiungere i due elementi quando esauriti. Passiamo con uno straccio pulito.