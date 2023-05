Migliore tonno in scatola: la classifica di Altroconsumo secondo i test di laboratorio

Con il tonno in scatola si possono fare decine e decine di ricette diverse ed è un prodotto molto cercato e acquistato ogni giorno al supermercato, ma qual è il migliore? Altroconsumo ha condotto dei test di laboratorio dai quali è emersa una classifica molto interessante.

La pasta con il tonno è un grandissimo classico della cucina italiana e lo sanno bene molti e fra questi tutti gli studenti fuorisede che non hanno tempo di prepararsi cose complicate. Optare per questi due semplici ingredienti facilita la preparazione, fa spendere molto poco e permette di conservare un piatto anche per il giorno dopo.

Il tonno in scatola è un prodotto molto comodo, con il quale si possono fare decine di ricette diverse. Solo per nominarne alcune: polpettone, salsa, mousse o pomodori ripieni. Ma quando ci si reca al supermercato ci sono tantissimi prodotti sullo scaffale di qualità e marchio differenti. Qual è il migliore tonno in scatola?

Altroconsumo, con i suoi test di laboratorio, ha stilato una classifica dei marchi che si trovano più facilmente esposti sugli scaffali quando si va a fare la spesa. Ci sono prodotti di ottima qualità e prodotti che (secondoil loro test) non conviene comprare per la minore qualità del contenuto.

Come leggere l’etichetta

Prima di vedere quali sono le marche di qualità, è opportuno sapere come leggere l’etichetta del tonno in scatola, quali voci guardare in particolare. La legge europea prevede l’indicazione obbligatoria di questi elementi:

nome del pesce;

del pesce; provenienza ;

; strumenti usati per la pesca;

per la pesca; metodo di produzione ;

; se è stato scongelato oppure no;

data di scadenza;

allergeni.

Naturalmente, devono essere presenti anche il peso, la dichiarazione dei nutrienti, se ne sono stati aggiunti altri e in che percentuale. È molto importante trovare il nome del produttore e del distributore del prodotto, oltre alle indicazioni su come conservarlo, anche una volta aperto.

Il migliore tonno in scatola: la classifica dei prodotti migliori che si trovano al supermercato

Altroconsumo ci tiene molto alla precisione delle informazioni riportate in etichetta. Devono corrispondere a ciò che si trova nel contenuto della scatola. In base a questi controlli, la classifica dei prodotti migliori è questa:

As Do Mar Tonno Trancio Intero (5,38 euro); As Do Mar Tonno all’Olio di Oliva (4,50 euro); Selex Tonno all’Olio di Oliva (2,55 euro); Callipo Tonno all’Olio di Oliva (4,10 euro); Fratelli Carli Tonno all’Olio di Oliva (3,40 euro).

Invece, i risultati peggiori dei test sono stati ottenuti da: Athena (Eurospin) Tonno all’Olio di Oliva e Maruzzella Tonno in Olio di Oliva.