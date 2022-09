Il compleanno della nostra più cara amica si avvicina. Vorremo farle una sorpresa, preparando un dolce fatto con le nostre mani, per dimostrarle quanto teniamo a lei e alla sua amicizia. C’è solo un piccolo problema: è intollerante al glutine. A questo punto abbiamo due opzioni. Possiamo scegliere di rivolgerci a una pasticceria specializzata nella produzione di torte senza glutine, oppure potremmo preparare una torta fatta in casa, a base di yogurt, facendo attenzione ai prodotti che utilizziamo e a come li utilizziamo. Prendiamoci di coraggio e cimentiamoci nell’impresa, perché questa torta è semplicissima e piacerà anche a chi il glutine lo digerisce senza problemi.

Occhio alla farina

Fino a un po’ di tempo fa, sentir parlare di alternative al glutine, non era così comune, ma fortunatamente la cucina è sempre pronta ad aggiornarsi e ad espandere la varietà di ricette disponibili, che accontentino anche le necessità di celiaci e, più in generale, di coloro che mal digeriscono il glutine. Non occorre rinunciare a gusto e golosità. Le farine gluten-free sono molte sul mercato, a partire dalla farina di riso, fino ad arrivare a quella di grano saraceno. Anche amido di mais e fecola di patate sono ingredienti amici degli intolleranti al glutine. Per la ricetta di oggi, utilizzeremo la farina di riso e una buona dose di yogurt. Vediamo come preparare una deliziosa torta di compleanno gluten-free.

Prepariamo una buona torta di compleanno senza glutine a base di yogurt

La torta di oggi, oltre ad essere senza glutine, è anche leggera e cremosa. Una torta sana, semplice e veloce che sposerà i gusti di tutti gli ospiti. Proprio come i pancake salati senza latte al gusto pizza. Non ci resta che procurarci:

4 uova;

1 bustina di lievito;

70 g di eritritolo (o 50 g di zucchero di canna);

150 g di farina di riso;

70 g di fecola di patate;

200 g d yogurt alla vaniglia;

40 g di olio evo;

50 g di gocce di cioccolato.

Per prima cosa, montiamo le uova con l’eritritolo (o lo zucchero), fino ad ottenere una consistenza chiara e spumosa. Aggiungiamo le uova e continuiamo a montare. Setacciamo bene la farina, il lievito e la fecola poco per volta e continuiamo a montare con le fruste elettriche. Aggiungiamo l’olio e le gocce di cioccolato e mescoliamo con un cucchiaio per rendere il composto uniforme. Versiamo l’impasto in uno stampo di 22 centimetri, precedentemente oliato e infarinato, e cuociamo in forno a 180 gradi per 45 minuti circa. Con pochi e semplici ingredienti prepariamo una buona torta di compleanno senza glutine, che farà felice tutta la famiglia e, ancora di più, gli intolleranti al glutine.

