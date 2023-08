In questa bella città del Nord Italia molto ambita si può acquistare un bel bilocale anche con 30.000 euro

Nel Nord Italia c’è una piccola città con una qualità della vita elevata. Qui la vita costa meno che nelle grandi metropoli e sempre più famiglie la scelgono per andarci a vivere.

Sono tornate di moda le piccole città di provincia. Sempre più famiglie scappano dalle grandi metropoli spinte dai problemi che assalgono questi agglomerati urbani.

Vivere nelle grandi città sta diventando sempre più difficile e pericoloso. Il traffico, l’inquinamento, il costo della vita, la criminalità, lo stress sono solo alcuni dei fattori che minano il benessere delle persone. Per questo motivo, sempre più famiglie in Italia stanno cercando alternative più sostenibili e salutari, scegliendo di trasferirsi in piccole città. Ecco perché sta tornando di moda andare a vivere nei centri a metà strada tra le grandi aree urbane e i piccoli borghi.

La riscoperta delle cosiddette città di provincia

Queste città, un tempo considerate di provincia, oggi offrono un’alta qualità della vita. Hanno una maggiore vivibilità, una migliore offerta di servizi, perfino una minore pressione fiscale locale e anche una maggiore sicurezza. Inoltre, grazie allo smart working, sempre più diffuso, molte persone possono lavorare da remoto, senza dover rinunciare alle opportunità professionali delle grandi città.

Rovigo è una di queste città ideali per chi cerca un cambio di vita. Situata nel cuore del Polesine, tra i fiumi Adige e Po, Rovigo è una città a misura d’uomo, ricca di storia, cultura e tradizioni. Ma quali sono le ragioni per andare a vivere a Rovigo? E quanto costa acquistare una casa in questa città? Vediamolo insieme.

In questa bella città del Nord Italia la qualità della vita è elevata

Rovigo è una città che offre un alto livello di qualità della vita, come dimostrato da diversi indicatori. Secondo la classifica elaborata dal Sole 24 Ore, Rovigo si distingue per giustizia e sicurezza grazie a un basso tasso di criminalità. Altro punto di forza di questa città è la qualità dell’aria.

Anche la vita sociale e culturale è molto viva e interessante. Rovigo vanta la presenza di interessanti musei. Inoltre la città è ricca di biblioteche, cinema e teatri e non mancano gli eventi culturali e ricreativi durante tutto l’anno. Infine il costo della vita. Secondo le statistiche qui il costo medio di beni e servizi è inferiore di circa il 20% rispetto a Milano. Rispetto a Roma il costo della vita è inferiore in media del 10%.

Quanto costa acquistare casa a Rovigo

Rovigo è una città dove acquistare una casa è conveniente. Secondo i dati di mercato, il prezzo medio degli immobili in vendita a Rovigo è di poco meno di 1.000 euro al metro quadro. Si tratta di un valore molto inferiore rispetto alla media anche di 3 volte rispetto alle grandi città come Milano e Roma. Quindi in questa bella città del Nord Italia comprare una bella casa è davvero alla portata di quasi tutte le tasche.

Abbiamo fatto una ricerca sui principali portali web dedicati alla compravendita immobiliare*. Abbiamo scoperto che non è difficile trovare bilocali e trilocali in centro della città, in buono stato a partire da 30.000 euro. Per esempio, al momento della stesura di questo articolo, nel centro di Rovigo era in offerta un trilocale di 55 metri quadri a 31.000 euro. A pochi passi dal centro, un trilocale di 90 metri quadri era in vendita a 35.000 euro. Per chi cercasse qualcosa di più particolare, sempre nel centro storico, una mansarda di 46 metri quadri era in vendita a 69.000 euro.

*(n.d.r. ProiezionidiBorsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate.)