La meta ideale per una vacanza indimenticabile in Italia è questo posto tra mare cristallino, tartarughe, natura incontaminata e buon cibo

La stagione preferita da quasi tutti si sta avvicinando e con lei anche le agognate ferie. Che siano una o due settimane non bisognerà farsi sfuggire l’occasione di partire. Finalmente sembra che la pandemia da Covid 19 abbia allentato la presa e questo ci permetterà di volare Oltreoceano oppure fare un giro in Europa. L’Italia che è stata protagonista delle scorse due estati, tuttavia, continuerà ad essere la meta perfetta anche per questo 2022. Oltre alle classiche Venezia e Roma, tuttavia, sarà bene anche concentrarsi su altre zone. Tra queste la Basilicata che, oltre ai famosissimi Sassi di Matera, saprà offrire delle vere meraviglie. Oggi si andrà alla scoperta del Parco della Murgia Materana ma anche di zone di mare non lontane da Matera. Luoghi perfetti per una vacanza all’insegna del relax e della scoperta.

La maggior parte delle persone quando va in Basilicata ama visitare i famosi Sassi di Matera non sapendo che attorno ci sono altre meraviglie. I Sassi di Matera sono incredibili e andrebbero visitati almeno una volta nella vita, tuttavia non bisognerà dimenticare le altre bellezze. Uno dei parchi regionali della Basilicata è quello della Murgia Materana ricco di grotte e anfratti immerse in una natura incontaminata. Visitando questa zona non sarà difficile capire perché l’Unesco l’ha inserita tra i Patrimoni dell’Umanità.

Un territorio abitato sin dall’antichità e in cui si potranno vedere villaggi neolitici ma anche chiesette. All’interno del parco si potranno percorrere diversi sentieri tra cui un ponte tibetano. Per percorrere i sentieri ci si potrà fare accompagnare da una guida esperta che saprà anche mostrare flora e fauna all’escursionista. I sentieri, poi, porteranno anche alla scoperta delle diverse chiese rupestri. Dal belvedere del parco si potrà apprezzare una vista spettacolare su Matera. Se si effettua la camminata al tramonto si potranno ammirare le bellezze di Matera illuminata dalla luce del sole che cala. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito del Parco della Murgia Materana.

Mare

Chi non può fare a meno del mare potrà scegliere alcune spiagge che distano una cinquantina di km da Matera. Tra queste il Lido di Metaponto nel comune di Bernalda con sabbia bianca e fondali bassi. L’Oasi del Bosco Pantano è una spiaggia sabbiosa circondata da vegetazione, si raggiunge da Policoro ed è ad una settantina di km da Matera. Un Parco protetto dal WWF anche per la presenza di tartarughe marine. Proprio la meta ideale per una vacanza indimenticabile in Italia.

Cosa mangiare

Per quanto riguarda i pasti si consiglia di assaggiare le orecchiette alla materana ma anche le strazzate a fine pasto. Da non dimenticare, poi, il pane di Matera IGP prodotto con semola di grano duro. Anche la crapiata, una zuppa di legumi che sorprenderà, perfetta soprattutto durante il periodo invernale.

Lettura consigliata

