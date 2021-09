Da oggi, in base alle nostre previsioni, l’indecisione degli ultimi giorni, dovrebbe lasciare spazio a nuovi rialzi fino a venerdì, giorno di potenziale massimo settimanale.

Attenzione, Wall Street pronta a partire al rialzo con Netflix all’inizio di un rialzo di diversi punti percentuali.

Se la nostra view si rivelerà corretta, il rialzo in corso potrebbe continuare, fra alti e bassi fisiologici, almeno fino al 5 ottobre. Infatti, riteniamo che al momento, alle porte non ci siano pericoli né dal punto di vista geopolitico e né economico.

Cosa attendere quindi da ora in poi?

Quali sono i livelli della giornata odierna da monitorare per il trend di brevissimo?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.499.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.165.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.513.

Wall Street pronta a partire al rialzo con Netflix all’inizio di un rialzo di diversi punti percentuali

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 567,82 dollari in rialzo dello 0,29%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 478,54 ed il massimo a 593,29.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (42 giudizi) trovano consenso intorno a un prezzo obiettivo di fair value di 584,32 dollari per azione. Il nostro giudizio invece, ponderato sui bilanci degli ultimi 4 anni, è per un obiettivo di circa 640 dollari.

La strategia di investimento e i livelli operativi da monitorare

La tendenza di breve e medio termine è rialzista e fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 543,74, sono possibili ulteriori rialzi di medio termine verso area 595 e poi 615/640 dollari. Primo segnale ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 549,25. Prima resistenza a 593,29.

Il nostro segnale è mantenere i Long sul titolo.