La meravigliosa pianta succulenta che con poca acqua e molta luce regala fiorellini colorati

Un po’ di colore e un po’ di verde sia in casa che sul balcone riescono quasi a cambiarci l’umore. Le piante dai fiori colorati poi danno vita e calore anche alle case dai colori più freddi. Ma prendersi cura delle piante non è facile per tutti, c’è chi anche provandoci finisce per farle sempre marcire.

Cosa fare in questi casi, rinunciare a quel tocco di vitalità che ci svolta le giornate più buie? No, basta scegliere la pianta adatta alle nostre necessità, colorata ma facile da coltivare. E la pianta di cui parleremo oggi ha proprio tutte le caratteristiche giuste per diventare la nostra preferita.

La meravigliosa pianta succulenta che fiorisce tra inverno e primavera

Stiamo parlando della kalanchoe, una pianta succulenta che vanta all’incirca 155 specie di cultivar diverse. Si tratta di una succulenta ma non ha il classico aspetto delle piante grasse a cui siamo abituati. Presenta foglie carnose e ampie, che a seconda della cultivar variano leggermente nella forma. È una pianta originaria dell’Africa, Asia e Australia, piccola e molto robusta che cresce in meravigliosi cespuglietti. I suoi fiorellini sono di una delicatezza e bellezza invidiabile, dai colori accesi che vanno dal viola al giallo.

La varietà più diffusa è sicuramente la kalanchoe blossfeldiana, ma anche la pinnata o la pumila sono bellissime. Trattandosi di una succulenta ha il grosso vantaggio di non aver bisogno di grandi innaffiature. Proprio come il ciclamino, altra pianta invernale per eccellenza, va innaffiata quando il terriccio è secco. L’importante è travasarla nel giusto vaso con un terriccio drenante, così avrà modo di crescere rigogliosa.

Eccezionale per chi non ha il pollice verde

Viste le sue caratteristiche si presta benissimo anche a chi non è esperto di giardinaggio. Come tutte le piante grasse e succulente, immagazzina molta acqua nelle foglie e utilizza le sue riserve. Una dose eccessiva può portarla a marcire in fretta, quindi meglio innaffiarla poco e sporadicamente. Per questo è adatta anche a chi spesso si dimentica di innaffiare le piante di casa. Nelle stagioni più fredde va bene darle acqua ogni 20 giorni, nel resto dell’anno 1 volta a settimana. Se decidiamo di tenerla sul balcone a temperature inferiori ai 10° gradi, evitiamo di innaffiarle anche per un mese.

Questa pianta ama la luce solare, quindi posizioniamola in zone ben illuminate e anche in pieno sole. Se vogliamo che cresca in fretta e che le foglie mantengano quel verde brillante, aggiungiamo un po’ di concime liquido. Optiamo per un concime ricco di potassio e che abbia anche zinco all’interno, ma che sia povero di azoto.

Ecco, se non sappiamo come dare colore alla nostra casa, la meravigliosa pianta succulenta della kalanchoe fa al caso nostro. Se però vogliamo avere anche il balcone fiorito e colorato, allora servirà qualche pianta più resistente alle basse temperature. Le piante tra cui scegliere sono sicuramente tante, ma se vogliamo distinguerci optiamo per la calluna. Questa pianta autunnale da balcone regala infiorescenze colorate e fitte davvero vivaci e spettacolari.