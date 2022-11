Cavatelli ai frutti di mare cremosi e saporiti in 3 mosse semplici come dice la ricetta della nonna

Chi ha assaggiato, almeno una volta nella vita, un buon piatto di cavatelli ai frutti di mare, probabilmente se lo ricorda molto bene. L’abbinamento del pesce fresco col sughetto saporito e il prezzemolo fresco creano un mix di sapori davvero difficile da descrivere a parole.

In generale, bisogna ammettere che la pasta col pesce sia davvero buonissima. A tal proposito esistono tantissime ricette facili e veloci per piatti pronti in pochissimi minuti, ottimi anche per un pranzo al volo.

I cavatelli ai frutti di mare si mangiano solitamente nelle località di mare, dove il pesce è fresco e pescato da poco, e con la pasta appena fatta. Altrimenti, si potrà utilizzare anche la classica pasta secca.

Questo piatto, a differenza di altri primi, è molto facile da preparare, e anche veloce. Vediamo, quindi, la ricetta casereccia per fare i cavatelli più buoni di sempre.

Cavatelli ai frutti di mare cremosi con pomodorini cotti in padella, buoni come quelli del ristorante

Il pesce è uno degli alimenti più buoni della nostra tavola. Ci sono tipologie di pesce più economiche ma comunque buonissime, ed altre più costose e pregiate.

Per i cavatelli ai frutti di mare sono questi gli ingredienti che ci serviranno:

800 g di misto di pesce fresco (avremo bisogno di vongole, cozze, calamari, gamberi e scampi);

350 g di cavatelli;

300 g di pomodorini maturi;

Vino bianco q.b.;

Aglio;

Prezzemolo;

Sale e pepe q.b.

La pulizia del pesce

La fase più importante della preparazione di questo piatto è la pulizia del pesce. Per questo motivo, dovremo iniziare a mettere in ammollo in una bacinella con acqua e sale grosso le vongole, scartando quelle più rovinate.

Le cozze dovremo pulirle sotto l’acqua corrente, grattando con una retina i gusci, ed eliminando con un piccolo coltellino i residui di sporco.

Per pulire i gamberi e gli scampi, invece, dovremo rimuovere i gusci, eliminando i famosi “filetti” neri sul dorso.

I calamari, invece, dovremo semplicemente tagliarli ad anelli, privandoli delle eventuali viscere.

Come cuocere il pesce

A questo punto, potremo prendere una casseruola, in cui verseremo l’olio EVO e un paio di spicchi d’aglio. Inizieremo ad accendere il fuoco a fiamma bassa, per far scaldare l’olio.

Quindi sciacqueremo bene cozze e vongole sotto l’acqua corrente, le verseremo nella casseruola, poi chiuderemo il coperchio. Dovremo aspettare che si schiudano.

In un’altra padella, scalderemo altro olio con un nuovo spicchio d’aglio, in cui trasferiremo i calamari, che lasceremo sfumare con un po’ di vino bianco. Quando saranno cotti e belli teneri, potremo versare scampi e gamberi. In entrambe le padelle, dovremo versare anche un po’ di prezzemolo sminuzzato e del pepe.

Intanto taglieremo a metà i pomodorini, che faremo cuocere in padella con olio e aglio. Dovremo mettere la parte piana dei pomodori a contatto col fondo della padella.

Cuociamo la pasta per ultimare la ricetta

Infine, metteremo a cuocere i cavatelli in acqua bollente e già salata. Quando la pasta sarà pronta, verseremo tutto nella padella di cozze e vongole, a cui aggiungeremo scampi, gamberi, calamari e pomodorini. Mescoleremo tutti e così avremo ottenuti i nostri cavatelli ai frutti di mare cremosi da leccarsi i baffi.