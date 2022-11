Mai più ciclamino appassito e afflosciato, come farlo durare tutta la stagione invernale

Il ciclamino è la pianta invernale per eccellenza, impossibile non vederne almeno una in ogni balcone. Con i suoi colori sgargianti e fiori dall’aspetto curioso, è la pianta perfetta per dare colore e allegria. Ma nonostante sia molto resistente anche a temperature più fredde, non sempre cresce rigogliosa.

Può capitare, infatti, che alla prima gelata il nostro amato ciclamino inizi ad afflosciarsi. I fiori perdono consistenza e dopo pochi giorni appassiscono, lasciando la pianta spoglia. Per fortuna, però, esistono alcune dritte che possono salvare i ciclamini più danneggiati e farli ritornare rigogliosi.

Mai più ciclamino appassito e afflosciato con un semplice accorgimento

Agire tempestivamente può essere la chiave per non rinunciare a balconi colorati anche con il freddo. Le sfumature che vanno dal bianco rosato al viola più acceso sono ciò che amiamo di più di questa pianta. Appena acquistiamo la pianta è molto importante travasarla, non bisogna lasciarla nel vaso originale e posizionarla subito sul balcone. Questo è proprio uno degli errori più comuni che potrebbero farla appassire in poco tempo.

Il terriccio deve essere ricco di nutrienti per permettere al ciclamino di crescere rigoglioso e non afflosciarsi. Alla base è meglio mettere sempre dell’argilla espansa, per evitare il ristagno dell’acqua di innaffiatura. Poi bisogna aggiungere un terriccio universale ma arricchito di concime a granuli per favorirne la crescita. Travasiamo il ciclamino, facendo attenzione a non maneggiare troppo le foglie.

A questo punto, posizioniamo il vaso in un punto riparato del balcone, sia dai venti che dai raggi solari diretti. Questo eviterà che il sole bruci le foglie e che il vento indebolisca il fusto, facendolo appassire. Annaffiamolo solo quando il terriccio risulterà secco al tatto, con poca acqua o immergendolo in una bacinella. In quest’ultimo caso, facciamolo drenare bene prima di riposizionarlo in balcone, altrimenti gelerà più velocemente.

Colorato e fiorito anche dentro casa

La posizione ideale del ciclamino è sicuramente il balcone o meglio ancora una veranda con ricircolo d’aria. Ma non tutti sanno che i ciclamini possono sopravvivere e colorare anche gli interni della nostra casa. Sono piante ornamentali che amano le temperature intorno ai 14°/15° gradi, ma l’intervallo è comunque ampio. Se vogliamo tenerlo in casa, optiamo per zona come l’ingresso di casa o ambienti ampi e non direttamente riscaldati. Possiamo anche posizionarlo all’entrata o sotto il portico, appendendolo per creare una parete stile gallery wall con le piante.

Per non avere mai più ciclamino appassito e afflosciato ma sempre fiorito basta qualche piccolo trucco. Si tratta di una pianta che ama le temperature più fresche, ma non il gelo vero e proprio. Meglio tenerlo riparato dalle correnti optando per un’esposizione adatta verso Sud oppure Est. Se invece non vogliamo preoccuparci troppo del freddo, possiamo scegliere altre piante più resistenti. Ne esistono alcune, come il Senecio, che resistono tutto l’anno dando raffinatezza a ogni angolo. È possibile avere il balcone sempre fiorito per tutta la stagione, l’importante è scegliere la combinazione giusta di piante. Così eviteremo di spostare vasi ogni mese e risparmieremo sull’acquisto di nuove piante ogni stagione.