La meravigliosa novità in arrivo su WhatsApp per garantire la nostra sicurezza

Negli ultimi tempi WhatsApp è stato spesso al centro di sentite critiche. In particolare, in molti nutrono dei dubbi sulle garanzie di sicurezza offerte dalla casa produttrice riguardo tantissimi dati che raccoglie ogni giorno. A questo riguardo, pare che WhatsApp voglia introdurre una novità che garantirebbe l’accesso alle proprie chat in backup solo ai singoli utenti. Proviamo a capire meglio questa meravigliosa novità in arrivo su WhatsApp per garantire la nostra sicurezza.

La chat di backup

Le conversazioni che noi svolgiamo ogni giorno sulla famosa app di comunicazione sono periodicamente salvate in un cloud. Questo termine ormai entrato nel nostro vocabolario sta a rappresentare spazi di archiviazione dati immensi posseduti dai big dell’industria tecnologica. Questo ci consente di recuperare le nostre chat in ogni momento. Non è un dettaglio da poco, considerato che abbiamo la possibilità di riavere tutte le nostre conversazioni nel caso in cui perdiamo il telefono o lo cambiamo. A questo scopo i cellulari Android accedono al cloud di Google (Google Drive) e gli iPhone accedono al cloud Apple (iCloud).

Sicurezza della chat

Le nostre chat con WhatsApp sono protette da crittografia end to end. Questo vuol dire che solo noi possiamo avere accesso alle nostre conversazioni. Lo stesso discorso però non è valido per le chat che si trovano nel cloud. A questo proposito WhatsApp sta introducendo una novità per sanare questa falla.

La novità di WhatsApp

La notizia arriva da un portale indipendente specializzato nelle novità introdotte da WhatsApp, WABetaInfo. Secondo questa fonte, gli sviluppatori della famosa app aggiungeranno un ulteriore livello di sicurezza. Nello specifico, per poter accedere alle conversazioni in backup, ci sarà bisogno di una password di 8 caratteri. Questo impedirà non solo di accedere alle nostre chat private senza questo codice, ma impedirà anche di salvarle.

Tutto ciò si traduce nell’impossibilità per autorità e hacker di curiosare fra le nostre conversazioni private per i loro scopi. Bisognerà però stare molto attenti a non dimenticare la password scelta, perché questo impedirebbe anche a noi di recuperare i nostri dati.

La data di rilascio di questa modifica non è certa, possiamo però aspettarcelo in un prossimo futuro.

Ecco quindi spiegata la meravigliosa novità in arrivo su WhatsApp per garantire la nostra sicurezza.

