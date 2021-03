La pasta è sicuramente il piatto più importante della cucina italiana. Ecco perché non cucinarla nel modo giusto è considerato un errore quasi imperdonabile da qualunque italiano che si rispetti. È infatti molto importante seguire alcune regole ferree per ottenere un gusto e una consistenza perfetta. Allora non facciamo questi errori che rovinano irrimediabilmente un’ottima pasta o rischieremo una brutta figura.

La quantità d’acqua

In primis, una regola da seguire sempre è quella di non sbagliare la quantità di acqua richiesta dai grammi di pasta che vogliamo cucinare. Una quantità di acqua insufficiente infatti farà attaccare la pasta al fondo della pentola e ne rovinerà la cottura. La regola generale vuole che per ogni 100 grammi di pasta bisognerà usare un litro di acqua.

Le tempistiche della pasta

Tipi diversi di pasta hanno tempi diversi di cottura. Non seguire queste regole impedirà alla pasta di cuocere bene o, peggio, la farà cuocere troppo rendendola immangiabile. Per ottenere un’ottima pasta al dente basterà però scolarla giusto un minuto prima dei tempi indicati. Oppure fino tre minuti prima, per poi terminare la cottura saltandola nel suo condimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La pentola sbagliata

Usare una pentola non adatta è tra i primi errori da non fare. Questa deve essere scelta in base alla quantità di pasta e alla tipologia: bisognerà scegliere una pentola stretta e dai bordi alti se si cucina della pasta lunga; oppure una larga e dai bordi normali per quella corta.

Maltrattare la pasta durante la cottura

Rompere la pasta durante la cottura è un errore molto comune. Mescolare con troppa foga rischia infatti di spezzarla. Per evitare questo si dovrebbe utilizzare dei mestoli di legno, questi infatti diventano più morbidi una volta a contatto con l’acqua.

Usare il mestolo a fine cottura

Se il mestolo quindi è un ottimo compagno durante la cottura, non si può dire lo stesso una volta terminata. Utilizzare questo strumento per girare e mantecare la pasta nel suo condimento rischia infatti di rovinarla. La tecnica migliore sarà sempre quella di far saltare la pasta in una padella di dimensioni adeguata, evitando così spiacevoli sorprese.

Ecco spiegato perché se non facciamo questi errori che rovinano irrimediabilmente un’ottima pasta potremo evitare parecchie brutte figure.

Approfondimento

La risposta definitiva alla domanda, quanto sale si mette nella pasta?